彈藥庫爆炸重傷士官「左手炸斷」血肉模糊　基隆地檢署已入營蒐證

記者郭世賢、林彥臣／基隆報導

基隆陸軍六軍團三支部「祥豐營區」彈藥庫24日下午發生爆炸，6名傷者送往基隆長庚醫院治療，其中受傷最嚴重的洪姓中士，左手肘以下幾乎斷裂，血肉模糊，另外5名輕傷患者，已轉由內湖三軍總醫院接手治療觀察。基隆地檢署也於下午主動介入偵辦，以釐清事件發生原因。

▲祥豐營區彈藥庫爆炸2人手遭炸斷 。（圖／記者郭世賢翻攝）



▲長庚醫院急診室醫師鄭千威對傷者救治情況，進行說明。（圖／記者郭世翻攝）



長庚醫院急診室醫師鄭千威表示，1名重傷患者送到醫院時已經意識不清，左手有一處炸傷，右側的大腿穿刺傷，已經送往手術房進行手術，還在進行當中，無法確定手術何時完成，患者目前狀況也還不穩定。

▲陸軍六軍團政戰主任史順文。（圖／記者郭世賢翻攝）



陸軍六軍團政戰主任史順文表示，輕傷的官兵後續將由三軍總醫院接手觀察治療，事發第一時間已經向家屬進行聯繫，詳細事發原因，後續會由專業人員進行鑑定，高風險的彈藥處理作業，也暫停實施。

基隆地檢署表示，陸軍六軍團後勤三支部祥豐營區彈藥庫，於24日下午發生疑似彈藥爆炸並造成多人受傷事件，獲報後指派主任檢察官陳照世及檢察官李怡蒨展開調查，經與軍方聯繫後，已於下午6時許前往案發處所蒐集事證，以釐清事件發生原因及過程。