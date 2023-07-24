南漂族變多！6億元投資+3萬工作機會發酵　1.3萬人搶當高雄居民

▲移居高雄人數正成長，周璟瑜認為高雄有產業園區等科技產業進駐是原因之一 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

不只是歌手羅大佑從7月開始就移居回到故鄉高雄，其實高雄市在今年6月底總人口數為273萬6千多人，相較上半年高雄市社會增加人數為1.3萬多人，根據高市府民政局資料顯示，其中以自國外恢復戶籍之淨遷入人數占最大宗，而且同期自外縣市淨遷入高雄的人數，也開始出現正成長。

針對2023年上半年高雄市人口社會增加呈正成長，高市府民政局分析主要原因為，COVID-19疫情走向常態化，國境全面開放，使出境滿兩年旅外國人可以順利入境。且從去年6月起，高雄市遷出國外人數已減緩，自國外恢復戶籍之淨遷入人數，就已呈現正長現象。

▲移居高雄人數正成長，周璟瑜認為高雄有產業園區等科技產業進駐是原因之一 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高市府經發局表示，陳其邁市長上任以來累計超過6,000億元投資，創造超過3萬個就業機會，從產業到商業、服務業都有國際大廠與企業陸續進駐，帶動人才需求以及商機，使城市拉力增加，市府將持續努力，打造高雄成為宜居與產業競爭力兼備的城市。

高市府發言人周璟瑜表示，2023年上半年，自外縣市淨遷入人數出現正成長，顯示市府力拚產業轉型有成，招商成績亮眼，吸引產業人才進駐，成為「南漂族」，願意搬來高雄住、樂當高雄人，同時，市府照顧育兒家庭，提高生育津貼、營造友善托育環境，並擴大興辦社會住宅及租金補貼等多元政策，皆吸引外縣市民眾移入高雄市設籍，歡迎大家來高雄居住生活，一同感受高雄這座城市的魅力及光榮。