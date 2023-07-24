「竹山交流道不再淹水」　南投縣議員游顥：蔡培慧牛皮吹破了

▲綠委蔡培慧過去參選時強打竹山治水政績。（圖／游顥服務團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

23日下午的強降雨，造成國道三號竹山交流道附近台3線大淹水，甚至比以往更嚴重；南投縣議員游顥質疑游顥批評，民進黨立委蔡培慧過去為了選舉、搶政績急邀功，聲稱「竹山交流道不再淹水」，但現在看起來牛皮吹破了，認為竹山交流道20年水災惡夢不應淪為政治宣傳口號，要求相關單位確實改善淹水問題，不再讓鄉親因爲颱風季而有重大財損，也讓民衆安心。

游顥表示，昨天接到民眾陳情後，第一時間即與南投縣長許淑華、縣政府工務處保持密切聯繫，即時掌握淹水情勢，今天上午也與縣府工務處副處長李坤煌、當地山崇里長吳兆修前往災區會勘了解情況；經初步瞭解，行政院中辦跟公路總局在去年1月外埔橋拓寬工程時，未全面考量下的急就章施工，導致現在遇到大豪雨時，低窪地區的淹水情形更加嚴重。

▲▼竹山交流道周邊路段淹水後一片狼藉，南投縣議員游顥到現場會勘。（圖／游顥服務團隊提供）

游顥當場要求縣府工務處與公路總局及南投工務段聯繫，提出從根本全面解決淹水問題的方法；面對即將侵襲台灣的杜蘇芮颱風，游顥同時要求縣府加強清理樹枝、枯枝、雜物及垃圾，縣府工務處需協調工務段相關單位於今日儘速清除完畢，避免對淹水地區造成二次災害。

游顥指出，強降雨是每年汛期都可能發生的風險，但蔡培慧早前為了競選縣長而強調政院中辦執行長任內的治水政績，結果「做了前段，卻淹了後段」，「竹山交流道真的不再淹水嗎？」他認為竹山鎮需要做實事的民意代表，後續相關問題，以及在地里長和民眾所反映的諸多建議，及後面整體工程的檢討，將會持續與鄭麗文立委辦公室、公路總局南投工務段及相關的排水問題與四河局還會做持續討論，守護鄉親在山崇路段的用路安全及改善淹水問題。