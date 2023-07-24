無師自通！85歲裁縫阿嬤畫筆流轉　為台西老街注入新活力

▲許涼阿嬤在3年前開始無師自通地拾起畫筆，透過雙眼的觀察，及人生閱歷，細膩描繪台西周遭的生活人事物，一筆一劃地刻畫出台西在地風情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

居住雲林台西鄉高齡85歲的許涼阿嬤，早年以裁縫維生，雖然生長在資源匱乏的偏鄉環境，卻在3年前開始無師自通地拾起畫筆，透過雙眼的觀察，及人生閱歷，細膩描繪台西周遭的生活人事物，一筆一劃地刻畫出台西在地風情，其藝術創作令人驚嘆。

年歲的增長消磨不了許涼阿嬤的創作動力，至今不斷地提起畫筆創作！雲林縣政府文化觀光處長陳璧君特地拜訪許涼阿嬤，並指出，雲林縣政府推動老街改造計畫之時，設計團隊發現阿嬤畫技除了畫技精湛，描繪得更是在地情感，特邀她為台西老街作畫，老屋牆上裝設了許多阿嬤的作品，以繪畫為台西老屋注入嶄新的活力。

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陳璧君說，在許涼阿嬤身上，除了看見雲林人純樸的性格外，也驗證了雲林在地存在著無限的創作潛力。期盼未來能發掘愈來愈多像阿嬤們這樣的藝術創作者，為雲林藝文界開創新的視野，文觀處將邀約許涼阿嬤今年結合台西藝術協會的聯展一同在北港文化中心展出，讓更多人看到雲林的美。

▲縣府文化觀光處陳璧君處長特地拜訪，驚嘆許阿嬤的藝術創作，也鼓勵有興趣的民眾踴躍到台西老街參觀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）