5億高中生非被害人！法官：是假結婚偽造文書共犯　律師將提抗告

▲法官認為在偽造文書部分，賴姓高中生(右)跟夏男是共犯。（圖／律師提供）

記者白珈陽、劉人豪／台中報導



台中5億賴姓高中生墜樓案，其夏姓配偶父子殺人罪不起訴，但配偶被認定假結婚而依偽造文書罪起訴，賴母委任律師許哲維向法院聲請複製卷證，不過法官表示「賴生是共犯」而非被害人，所以將聲請駁回，對此，賴母委任律師許哲維認為不合理，今(24日)表示將提出抗告。

剛滿18歲的賴男，生前獲得長輩贈與市值約5億元房產，今年5月4日和協助處理相關過戶事宜的夏姓地政士之子辦理婚姻登記，2小時後就被發現從夏子住處墜樓身亡，賴男的母親質疑遭謀財害命，控告夏姓父子涉嫌殺人以及假結婚偽造文書等罪。

▲賴家委任律師許哲維認為法官說法不合理將提抗告。（圖／記者白珈陽攝）



全案偵結後，夏姓父子兩人殺人罪不起訴，但被認定假結婚而依偽造文書罪起訴。賴母對此結果不服，已請委任律師許哲維對殺人罪不起訴部分提請再議，台中高分檢也已分案調查。

▲夏姓父子兩人殺人罪不起訴。（圖／ETtoday資料照）

至於偽造文書罪部分，許哲維向法院聲請複製案件卷證，不過法官表示在偽造文書部分，賴男跟夏男是共犯，不過賴男已經死亡無法起訴，所以才僅起訴夏男，駁回許哲維的聲請。

對於法官的說法，許哲維認為不合理表示將提抗告，因為賴男並不是共犯而是被害人，若後續抗告失敗，雖然不影響夏男偽造文書的法庭攻防，只是賴母就沒辦法成為告訴人，這樣不僅沒閱卷權、不能請檢察官上訴，也不能在法庭上幫兒子陳述意見。