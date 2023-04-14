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華梵攜手國家地理雜誌！前進十所校園舉辦「攝影入校講座」

▲▼華梵大學與國家地理雜誌簽署合作備忘錄，將擔任「2023國家地理雜誌台灣攝影大賽」的教育推廣合作夥伴。（圖／記者許敏溶攝）

▲華梵大學與國家地理雜誌簽署合作備忘錄，將擔任「2023國家地理雜誌台灣攝影大賽」的教育推廣合作夥伴。（圖／華梵大學提供）

記者許敏溶／台北報導

華梵大學今（14日）宣布和國家地理雜誌簽署合作備忘錄，將擔任「2023國家地理雜誌台灣攝影大賽」教育推廣合作夥伴，並從4月21日起到7月間，協同舉辦「攝影入校」講座，前進全國十所大學與高中，從動漫、戰爭、電影等不同視角，與年輕學子一起探討攝影的人文關懷。

華梵大學攝影與VR設計學系，是全國唯一專門以攝影、VR為主題的系所，國家地理雜誌出版商、大石國際文化公司業務副總劉念祖指出，很開心半年前聽從華梵大學校長林從一建議，從人文角度推廣攝影，進而促成此次「攝影入校」講座合作案。

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劉念祖說，這是國家地理雜誌在台灣舉辦攝影大賽七年以來，首次辦理「攝影入校」講座活動，除了由緯創資通與緯創人文基金會贊助，也獲得國家地理雜誌美國總部認可，期待在華梵大學協助下，能有更多年輕人願意透過攝影說故事，關注台灣的人文社會與自然環境。

▲▼華梵大學與國家地理雜誌簽署合作備忘錄，將擔任「2023國家地理雜誌台灣攝影大賽」的教育推廣合作夥伴。（圖／華梵大學提供）

▲華梵大學與國家地理雜誌簽署合作備忘錄，擔任「2023國家地理雜誌台灣攝影大賽」的教育推廣合作夥伴。（圖／華梵大學提供）

華梵校長林從一也表示，國家地理雜誌不僅照片漂亮、故事好，也具有人文與科學深度，讀者透過完整的報導還可獲得自己的角度，這對大學教育來說非常重要。

林從一指出，華梵大學不是只對學生做知識的灌輸，更重要的是教導學生培養自己的角度和主題，環繞自己的主軸發展出自己的故事。此次與國家地理雜誌合辦「攝影入校」講座，將能讓更多臺灣年輕人看見和發展自己的故事。

華梵大學指出，2023國家地理雜誌台灣攝影大賽「攝影入校」活動，將從4月21日起至7月中旬，陸續在萬芳高中、陽明交大、中山大學、台南藝大、高雄女中、台北教大、大直高中、台南女中、華梵大學、台北藝大等全國北中南十所大學與高中校園展開。

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