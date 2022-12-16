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「神魔之塔」創辦人校園首次演講　提醒不怕困難培養解決問題能力

▲▼「神魔之塔」創辦人曾建中獻出校園首演，提醒學生「不怕困難」並培養解決問題能力。（圖／華梵大學提供）

▲「神魔之塔」創辦人Terry Tsang（曾建中）獻出校園首演，提醒學生及早培養解決問題能力。（圖／華梵大學提供）

記者許敏溶／台北報導

紅遍全台的人氣手機遊戲「神魔之塔」，開發商瘋頭（Madhead）創辦人兼執行長Terry Tsang（曾建中）本周從香港抵台，為華梵大學師生獻出在台灣校園的第一場演講，曾建中以自己過來人經驗提醒學生，如同遊戲發展過程中會出現工作上的不同阻礙，應及早培養解決問題的能力，也不要怕困難，為夢想前進，未來在職場上心存善念，不要做壞事。

「神魔之塔」於2013年1月推出至今屆滿十年，根據「瘋頭」統計，全台至少有一千五百萬下載量，而瘋頭不僅是唯一在台北小巨蛋舉辦演唱會的手機遊戲商，「神魔之塔」也曾在臺北101大樓連續點燈14天，並一直與日本人氣動漫鬼滅之刃等全球多家知名IP合作。

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執行長Terry 在本周二（13日）帶著團隊從香港總公司來到華梵，參觀全台唯一的攝影與VR設計學系、斲琴工坊，並以「十年里程神魔之塔：打造臺港手遊傳奇」為題，獻出在台灣校園的第一場演講，和華梵同學分享自己在遊戲界創業的心路歷程，現場吸引爆滿的人潮。

▲▼「神魔之塔」創辦人曾建中獻出校園首演，提醒學生「不怕困難」並培養解決問題能力。（圖／華梵大學提供）

▲▼「神魔之塔」創辦人曾建中獻出校園首演，吸引滿場學生。（圖／華梵大學提供）

▲▼「神魔之塔」創辦人曾建中獻出校園首演，提醒學生「不怕困難」並培養解決問題能力。（圖／華梵大學提供）

曾建中回憶說，小時候家境並不富裕，中學時曾因沒錢買外套，冬天只能穿著一件襯衫上學，但為了不增加家裡的負擔，他一直沒有向父母開口；後來從香港科技大學土木工程系畢業，決定不當工程師，和弟弟出來創業。

但曾建中坦言，創業初期，曾有很長一段時間沒有收入，銀行存款甚至一度只剩下港幣一百多元，讓身邊的人非常擔心，不停叫他放棄，但他要求自己每天想一個賺錢的點子，最後靈機一觸，開發出小程式，成為臉書心理測驗App開發商，還翻譯成全球30種語言的版本，嚐到初步成功的滋味。

曾建中後來投入遊戲產業，為了開發「神魔之塔」，每天不眠不休地工作，七個月後終於完成iOS版，但曾建中說，沒想到一推出竟被玩家罵翻，了解之後才發現，原來大家不滿的是「怎麼沒有Google Play版本！」後來遊戲相當受歡迎，曾建中自己也坦言：感到相當意外。

經常和玩家瘋在一起的曾建中，在演講現場更打破傳統，演講的形式，透過手遊詢問學生問題，有學生說想要財富自由，曾建中則說，賺錢固然開心，但並非他的人生首位，希望大家在職場上心存善念，不要做壞事，也提醒在場學生及早培養解決問題的能力，為夢想前進，不要怕困難。

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