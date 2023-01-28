華梵大學無人機微課程掀熱潮　成高中校園「跨領域熱門科目」

▲高中生無論男女，都對無人機相當著迷。（圖／華梵大學提供）

記者許敏溶／台北報導

無人機熱潮正夯，華梵大學在上學期受邀為新北市多所策略聯盟高中開設「無人機微課程」，大受學生好評，寒假結束後的新學期開始，更將進入台北市的高中學校開班授課，凸顯無人機受歡迎程度，連高中生也搶著學，更成為108課綱跨領域多元學習的熱門科目之一，更成為國際招生的亮點。

華梵大學去年2月成立雙北地區綜合大學首座無人機學術科專業考場，規劃在智慧生活科技學系開設無人機系統開發、組裝、維修、飛行、考照、產業應用六合一的模組課程，推廣教育中心並為校外人士開辦「無人機菁英飛手培訓班」，培訓結束即可申請原地考照，開班後更是一位難求盛況。

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也因華梵大學無人機課程有口皆碑，讓不少高中充滿興趣，111學年度第一學期，已有新北市三民高中與石碇高中等校，正式與華梵大學合作，由華梵講師團隊進入校園，為高中生開設一系列的無人機微課程，從基礎理論開始教起，到最後能讓同學實機遙控操作，親身體驗駕馭無人機在空中翱翔的樂趣。

▲三民高中學生興高采烈的學習無人機微課程。（圖／華梵大學提供）

華梵大學表示，由於無人機微課程深受高中生喜愛，不少向隅的同學紛紛反映希望加入學習行列，故在去年2月第二學期開始，華梵除持續與原先的策略聯盟高中合作，包括台北市復興高中與新北市永平高中等校，也將邀請華梵入校開辦無人機微課程，讓更多高中生可以及早接觸無人機領域，作為未來升學或職涯的參考。

華梵大學指出，隨著愈來愈多的無人機群飛展演在大型活動中亮相，更多國人知道無人機產業前景無限，無人機在高中校園造成的轟動，將不會只是曇花一現，華梵正積極與更多高中研商合作開班事宜。

日前基隆市安樂高中在學期末舉辦高三升學祈福活動，華梵大學團隊就特別出動農噴無人機，下面懸掛「金榜題名」的紅布條，在該校上空盤旋飛行，受到全校學生的瘋狂喝采，凸顯年輕人對於無人機的著迷程度。

▲華梵大學以無人機高掛紅布條，為基隆市安樂高中學生獻上期末祝福。（圖／華梵大學提供）

值得一提的是，華梵大學日前更獲教育部核定開辦「UAV無人機碩士國際學程」，預計在111學年度第二學期與112學年度第一學期，分別招收45名外籍生與僑港澳生，以全英語方式授課，無人機課程不僅是華梵大學金字招牌，也成為國際招生的亮點。

▲石碇高中學生在華梵大學講師群指導下，在學校操場練習飛行無人機。（圖／華梵大學提供）