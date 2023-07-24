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迷信相生相剋說法　落馬副市長「看生肖更換下屬」

▲▼湖北省商務廳前黨組書記、廳長秦軍。（圖／翻攝自微博／深藍財經）

▲湖北省商務廳前黨組書記、廳長秦軍。（圖／翻攝自微博／深藍財經）

記者林郁婷／綜合報導

湖北今日通報4起嚴重違反政治紀律和政治規矩案例，其中包含湖北省商務廳前黨組書記、廳長秦軍的迷信問題，內容提到，他曾至寺廟求得與自己「相生相剋」生肖，並依此更換身邊的工作人員，另外，他也違抗組織審查，最後遭到開除黨籍與公職，涉嫌犯罪問題則被移送檢察機關。

《澎湃新聞》報導，這則通報中指出，秦軍於2008年至2011年擔任武漢市政府副市長，曾為了「祛病消災保官運」，2次請風水道士到父親墓前看風水和燒符作法，2014年下半年再次請道士幫忙畫符，並隨身攜帶，在2015年5月擔任襄陽市市長期間，聽信屬相相生相剋的說法，到廟裡求得與自己相生相剋的生肖，再根據這個更換下屬。

根據資料顯示，秦軍出生於1965年7月，是湖北紅安人，曾任武漢市青山區委副書記、區長、區委書記，2012年1月任武漢市政府黨組成員、副市長，2015年2月至2017年11月任襄陽市委副書記、市長，2017年11月任湖北省商務廳黨組書記、廳長，直到2021年6月被查。

調查指出，秦軍偽造證據，對抗組織審查，大搞迷信活動，還存在其他嚴重違紀違法問題，受到開除黨籍與公職的處分，涉嫌犯罪問題也被移送檢察機關依法審查起訴。

湖北省紀委監委曾通報5起工程建設領域腐敗案例，其中也包含秦軍推進的工程項目建設。2015年至2017年，秦軍擔任襄陽市政府市長期間，在明知河道灘地不能開發建設的情況下，無視水利、規劃等部門提出的異議，多次召開會議強行推進臥龍古鎮項目建設，最後該項目因違法佔用行洪區被拆除。

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