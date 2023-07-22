「大暑」到！5生肖、5星座運勢夯到爆

文／命理老師 邱彥龍

周日（7／23）進入夏天的最後一個節氣「大暑」，意味著天氣將更加悶熱潮濕，但也表示秋天不遠了，酷熱舒緩指日可待。國際天星命理風水專家邱彥龍指出，大暑是吉凶參半的時節，但蛇、牛、狗、兔、猴五個生肖卻有不錯的運氣。

邱彥龍老師說，這段期間屬蛇者光明面大、屬牛者適合廣結善緣、屬狗者則建議多自我提升技能、屬兔者要學會控制情緒，好運自來、屬猴者則有貴人相助。邱彥龍老師表示，萬事皆為中性，端看心態如何面對。

▲大暑節氣。（示意圖／pixabay）



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在大暑節氣裡（7／23－8／8）運勢最強5生肖，分別是：

Top5 ：猴



屬猴的朋友這段期間幸運之神與你相伴，能得到一幫貴人相助，內心能量很強，雖然有突發狀況，但只要記得以柔克剛，凡事就將皆為你所用，就算只是灌灌對方迷湯也是件好事。

Top4： 兔



屬兔的朋友這段期間雖然計畫永遠趕不上變化，但只要心態調整好，保持平常心就好，千萬不用糾結讓心情受到起伏，記住越沒情緒與脾氣，運勢就越旺。投資方面則建議要謹慎，不要盲目，記住「穩」字當頭。在群體中，名氣將提升的飛快，同時對手、客戶、另一半也都會以你為榮，得到很大的認可。

Top3 ： 狗



屬狗的朋友這段期間提升自我技術能力，將來必有所成，雖然與對手有短暫衝突，但都是自我想出來的問題，沒必要升溫。記住，會有夥伴挺你，但衝突越少財富越多，一旦把心思放在事業與學習上，可替自我荷包填滿。

Top2： 牛



屬牛的朋友這段期間學會說話、到處走動，多交朋友，廣結善緣，並且將心思放在工作上，用玩樂的心態進行，對事業會有快速的進展，並記住多用智慧解決問題，雖然事情變化莫測，需要你安排解決，但皆可迎刃而解，有揚名四海的機會，請把握緣分。

Top1 ： 蛇



屬蛇的朋友這段期間在團體中能得到大家喜愛，自然放光，成為焦點人物，擁有榮耀光環，尤其是身在海外或遠地區者。能與競爭對手、合夥人或另一半達成某部分的平衡。花費增加，用錢需要謹慎，否則凡事皆有變數，但未來仍是充滿光明。

▲屬蛇的朋友大暑期間成為焦點人物。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



邱彥龍老師提醒大家，大暑期間，大環境或住家的北方、西北方是災難之地，應盡量遠離或注意，身體方面，則容易有發炎情況，包含腸胃炎、腫瘤、癌症、內分泌失調、失眠、神經問題，還有抽搐、腎臟、白血病、眼疾、淋巴問題，以及心血管、肺部、肝臟瘀堵、骨頭、肌筋痛等，嚴重者要動刀，還要特別注意血光之災，意外災難也很多，包含水火災難以及行車意外。

但有五個星座大暑期間運勢特別強，包含獅子座、射手座、雙魚座、雙子座、巨蟹座在事業、財運、感情、工作或學習上將有所進展。

邱彥龍老師分析，大暑期間獅子座能得到想要的面子與名氣，財神相隨，官運亨通，但要謹慎花費；射手座家裡近期雖然事情多帶來不少壓力，但建議心思放在工作與交友上，會擁有好的結果與幸運；雙魚座會因為有壓力與恐懼而退縮，但也不是壞事，凡是安全第一，記得要有清晰的方向與規劃，才不會白忙一場甚至虧損。

雙子座則建議將心思放在事業與學習上，可以有不錯的收穫，但資金周轉要注意，容易被別人拖欠，要謹慎投資與消費；巨蟹座只要全心的將事業梳理好，控制好自我情緒，就能有很好的成績與表現。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師