跟貧窮說byebye！4生肖明起財運擋不住　屬鼠「財星入命」

▲4生肖即將迎來好財運。（圖／記者李佳蓉攝）



記者郭卉寧／綜合報導

7月份迎來倒數，在這個月進入下旬之時，不少人都希望能早日盼來好運氣。《搜狐網》點名四大生肖的民眾就要轉運啦，從明天開始就會告別錢包貧窮困苦的日子，迎來財運不斷的好運勢，趕快來看看你的生肖有沒有上榜。

生肖鼠

屬鼠的人積極爭取，艱辛不會永遠持續，做事有條不紊，他們的另一個特點是從不向命運屈服。即使前面的道路崎嶇不平，仍然昂首挺胸，頭腦聰明，精力充沛，性格熱情，十分善於交際，身邊有無數的貴人，屬鼠的人財庫充滿了自然放鬆和甜蜜的生活，一天之後財星入命，財運來襲，做事十分認真，他們絕不會草率行事，審辨官得天喜吉星進門，在事業上發展十分迅猛。

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生肖兔

屬兔的人有財神爺、貴人助威，事業一往無前，適應能力強，美好時光延續，勇於面對現實的挑戰，不會把自己的內心秘密輕易地告訴別人，你眼裡有春風，勝過我見過的一切山川河流，屬兔的人相信這一切經過努力，每天微笑，一天之後橫財臨門，桃花乘風來，運勢提前回升，在事業方面會有不小的成績，但不是很好，溫柔善良，舉止文雅，人際圓融。

▲屬兔的朋友將橫財臨門，運勢提前回升。（示意圖／ETtoday資料照）



生肖豬

屬豬的人又逢吉星高照，喜事相連，外財進帳，不要因為他們太過固執，就不敢輕易放棄，在日常生活當中也是看起來有一點點高冷的人，能夠心平氣和地看待身邊出現的一切問題，在事業裡也不甘示弱，他們隨時隨地的提高自己，屬豬的人百戰百勝，收入蒸蒸日上，不管怎樣都熱情四射，一天之後生活幸福美滿，財源滾滾而來，運勢飆漲，存款大增，主要是做起事情來順風順水，財運大好，事業一飛沖天，事業節節高升。

生肖龍

屬龍的人事業上升，心態特別好，所想之事皆能如願，疾厄宮碰巧有太陽吉星降臨，有望擺脫上個月運勢較差的情況，性格勇猛，企圖心大，做事果斷，自主抗壓能力很強，能夠憑藉自己的雙手賺到大量財富，屬龍的人運勢飆漲，存款大增，主要是做起事情來順風順水，一天之後，有機會擺脫較長一段時間運勢提升受阻的情況，在職場上逐漸受到老闆的重視，生活上得到非常巨大的改善，往後會取得讓人羨慕的財富成績。