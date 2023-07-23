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大暑到！　4星座、4生肖一路旺到鬼門開

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲小孟老師分享大暑幸運星座及生肖。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「大暑」，清水孟國際塔羅小孟老師分享，大暑一到，獅子座、金牛座、天秤座、牡羊座以及生肖屬「龍、狗、猴、馬」，一路旺到鬼門開（國曆8/16）。

TOP 4：牡羊座或屬馬

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如果有進行投資與投機類的牡羊座或屬馬的朋友，在大暑是不錯的時機點。若是股票、基金或是高風險的，只要記得一個原則「打帶跑」，要賺錢的機會很高，而且切記不可留戀，別想追高，你們出現「大財」的機率很高，可以短期內賺很多，暴發戶有可能就是你們。

只是財運變動很快，但若不留意或太貪心，一直想追加買進的，則是相當危險，記得要當機立斷，入袋為安。

TOP 3：天秤座或屬猴

天秤座或屬猴的朋友，在大暑後你的社會地位，相較於上個月有明顯提升，受到許多重視，當然也因此揹負不少的責任，但有些是因為自我的期許及面子問題。

不過，這些責任也為你們帶來不少財富，比如受邀去演講、主持會議，或是事業藝術創作受到矚目之類的。若是能精益求精，繼續為自己而深造，相信將可延續更多的財富收入。

TOP 2：金牛座或屬狗

金牛座或屬狗的朋友，大暑後你開始會變得想要接觸玩樂性質的財務，而且想法也多元化，不妨將這些想法投注在刮刮樂或是大樂透，也許會有更多靈感。

除此之外，社交活動也會增加很多，貴人運也提升很多，只要多加精心打扮並出席，相信可以遇到許多不同社會層級的人士，若能主動認識，將有助於你們的事業及財務發展。

TOP 1：獅子座或屬龍

獅子座或屬龍的朋友，在大暑後你的事業發展及合夥關係方面，有更高的成就。且這時出現的人，多半對工作和事業皆有幫助，就連學生就學或想出國留學的，或想外出旅行的，都有相當高的機會可得到經濟上協助。

主要是因為人而帶來的財運，正所謂「家和萬事興，人和財源進」，所以只要多加留意與人之間的互動關係，相信可以有更廣的財富進帳。

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