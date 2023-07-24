2男上火車「霸佔廁所」不出來！她拉開門見一幕氣炸：很舒服？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者賴文萱攝）



記者朱祖儀／綜合報導

火車部分車廂有提供廁所，給有需要的民眾使用，但不應該任意霸佔。一名女網友抱怨，最近搭火車回家，發現有2名男子一上車就直奔廁所，但無論怎麼敲門，對方都堅持不出來。之後她氣得狂敲門逼問，才終於讓2人開門，但她發現其中一人竟是坐在馬桶上滑手機，讓她頓時氣炸。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，最近搭自強號回家，因為沒買到坐票，所以很認命地走到車門附近的走道站著，但到了台北車站，她發現有2名男子一上車就直奔廁所，行經板橋車站時，有阿姨想上廁所就敲了門，但2人堅持不出來，於是她傳簡訊通報，希望列車長可以來協助處理。

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▲原PO傳訊息通報。（圖／翻攝自Dcard）



這段期間一名阿伯突然暈倒，其他乘客想去廁所按通話鈴，又再次敲了廁所門，可是裡面的2人仍堅持不出來，最後阿伯選擇坐在地上休息。接著一名女乘客也想上廁所，可是2人持續霸佔空間，讓原PO頓時發火，用力拍打廁所門，並大喊「2位先生你們從台北站上車後就一直佔用著廁所，影響其他乘客的權益了，請問你們到底要不要出來呢？」

這時2人才慢慢開門，原PO隨即上前拉開門一看，發現其中一人還坐在馬桶上滑手機，接著才慢慢走出來，連一句對不起都沒說，就慢慢移動到車門附近站著，讓她更加火大，「在火車裡廁所吹冷氣滑手機很舒服齁」、「如果你們是不舒服而佔用廁所，我會道歉，若不是請你們以後注意自己的行為，不要為他人造成不便」。

不少人看到後紛紛表示，「可以上車去車廂吹冷氣不就好了，幹嘛待在廁所？除非…」、「幹得好啊，最討厭這種沒位置，就躲廁所的無賴，我也是會瘋狂敲門」、「造成別人困擾，真的無言」、「坐在馬桶上面也太噁了吧」、「我覺得案情並不單純」、「推你！這種有夠沒水準」、「只有我覺得火車站的廁所大部分超髒？平常我是能不上就不上，他們能在裡面那麼久很猛欸」。