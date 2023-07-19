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大陸 大陸焦點 特派現場

3員工廁所偷懶！經理公布「蹲馬桶玩手機」上帝視角：好好調查一下

▲▼員工在廁所大便偷懶，結果被監視器拍下，主管還下令處理偷懶員工。（圖／翻攝微博）

▲員工在廁所大便偷懶，結果被監視器拍下，主管還下令處理偷懶員工。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

每個人都可能有內急的情況，需要到廁所解放。不過，廣東廣州有間公司近日被踢爆，資方在廁所裡安裝監視器，拍下員工上廁所的畫面，消息在網路上發酵，警方也因此介入調查，令人感到十分吃驚。

綜合陸媒報導，近日有截圖畫面在網路上流傳，在某個聊天群組當中，一名名稱為「謝經理」的人發布了數張圖片，照片為居高臨下的「上帝視角」，拍攝了3名員工在馬桶上邊玩手機邊上廁所的畫面，同時還標註了另一個人，強調「三人均無帶離崗證，好好去調查一下，回復調查結論和處理結果」。

▼經理主動曝光了這些照片，還要求調查3名邊大便邊偷懶的員工。（圖／翻攝微博）

▲▼員工在廁所大便偷懶，結果被監視器拍下，主管還下令處理偷懶員工。（圖／翻攝微博）

消息在網路上引發討論，不少大陸網友對此痛罵，「公開違法，老闆法盲」、「這是不是已經犯法了」、「這勞動合約是新時代的賣身契嗎」、「如果這都不能將始作俑者拉去拘留，那法律尊嚴將蕩然無存」、「變態公司！舉報處理、嚴逞不怠！」

由於消息受到廣泛關注，當地警方也介入調查，經過初步查明，該公司的廁所裡面並沒有安裝監視器。至於員工上廁所的照片為何會被拍下，警方仍在調查當中。

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