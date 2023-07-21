驚悚畫面！北投23歲女「走斑馬線被車撞」　噴飛摔地急送醫

記者黃宥寧／台北報導

A柱視線死角？北市北投區23歲林姓女子沿西安街行走在斑馬線上，沒想到卻遭38歲張姓女子駕駛的國產車左轉時撞擊，導致她當場重摔在地，造成手部、腳步多處擦傷，經送醫治療無大礙。北投分局表示，相關肇事責任將送交通警察大隊釐清。

▲北市北投區23歲林女行走在斑馬線上遭左轉車輛撞擊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這起事故發生本月19日上午9時許，38歲張姓女子駕駛國產車沿西安街一段北往東方向左轉西安街一段281巷行駛，疑未注意車前路人，左前車頭直接撞擊行走斑馬線上的23歲林女，導致林女當場倒地，造成手部及腳部擦挫傷，現場協助送醫治療，相關肇事責任送交通警察大隊釐清。

▲張姓女子駕駛車輛撞擊行走在斑馬線上23歲女子。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局呼籲，駕駛人於道路上駕駛車輛行駛時，應依道路交通安全規則第103條規定，「駕車行經行人穿越道遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示、均應暫停讓行人先行通過」。

同時也表示，從今年6月30日起，車輛未停讓行人罰鍰金額提高上限至6000元，並違規記點及道安講習3小時；致人受傷或死亡罰鍰加倍，並處吊扣(銷)駕駛執照處罰。北投分局提醒駕駛行經行人穿越道時應確實暫停禮讓行人優先通行，以維護自身及行人之用路安全。