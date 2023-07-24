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美國CIA首度承認「在中國情報網遭破壞」　幹員流失

▲▼美國中央情報局（CIA）局長人選伯恩斯（William Burns）。（圖／路透）

▲美國中央情報局長伯恩斯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯20日面對「美方招募的中國及其他國家情報人員損失」的提問時表示，美國在中國大陸招募的情報網絡10多年前發生毀滅性損失，正在努力重建中。

華盛頓時報報導，事件發生於2010年，因為中情局一名人員背叛、秘密通訊系統遭破解釀成。伯恩斯（William Burns）指出，「我們已經取得進展，正努力工作中，確保我們擁有非常強大的人員情報戰力，補充我們透過其他手段取得的情資」。

這是美國在重新關注中國之際，身為主要情報機構的中情局第一次公開承認情報網遭破獲的慘案。已知中情局在中國招募的大多數情報人員遭到逮捕或處決。在2010年至2012年期間，多達30名CIA在中國的新成員，被中國主要情報反間諜機構「國家安全部」（Ministry of State Security）拘押在中國境內及其他地點。

此次的損失重傷美國政府情蒐能力，大多數中情局情報人員被關進監獄。據美國情報部門所知，至少有一起案例是CIA人員在北京一棟政府大樓內部，當著一群中國安全人員的面遭到處決。

情報人員2019年曾說過，儘管中國國家安全部的反情報行動採取的是傳統手法，招募瞭解美國情報網的人員，但美國與情報人員聯絡的安全通訊系統也可能已經被中國侵入。前CIA反情報副局長凱爾頓（Mark Kelton）拒絕針對此事發表評論。

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