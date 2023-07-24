桃園醉男喊「我有神力護體」　躺馬路50秒遭撞飛10公尺亡

記者黃翊婷／綜合報導

桃園53歲姚姓男子上個月28日與朋友酒後打賭躺在馬路上睡覺，他大喊一聲「我有神力護體」，並跑到中山南路上躺著，當時有2名機車騎士閃過，但50秒之後，他就被駕駛白色賓士休旅車的葉姓男子撞飛，送醫急救仍因傷重宣告不治。葉男到案後表明不知道有撞到人，經警方酒測酒測值為0，全案將朝過失致死及肇事逃逸罪嫌偵辦。

▲姚男躺在馬路上遭輾斃。（圖／楊梅警分局提供）

姚男6月28日深夜與朋友相約喝酒，喝茫之後提議玩大冒險，打賭「敢不敢躺在馬路上睡覺」，接著他起身朝車道走去，大喊一聲「我有神力護體」，就躺在中山南路的慢車道上。當時有2名機車騎士見狀，趕緊閃開，沒有撞上。

然而，大約50秒之後，駕駛白色賓士休旅車的葉男沒有注意到躺在路中央的姚男，當場將人撞飛10餘公尺遠，並在肇事後離開現場。姚男因頭部骨折破裂，送醫急救仍宣告不治，警方獲報後循線調閱監視器畫面追查，很快就逮捕葉男。

▼▲葉男的賓士車有明顯撞擊損壞痕跡。（圖／楊梅警分局提供）

葉男到案後表示，當下雖然有感覺撞到東西，但不知道是撞到人。警方經酒測後確認葉男的酒測值為0，全案依過失致死及肇事逃逸罪嫌移送桃園地檢署偵辦；至於是否為酒後打賭釀禍，姚男的朋友推稱喝醉不記得了，詳細的情況仍有待進一步調查釐清。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。