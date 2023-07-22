獨／奧迪男撞噴機車「偷叫小黃想逃」　路人搶救傷者...熱血畫面曝

記者黃資真／桃園報導

桃園市桃園區南平路、中正路口今（22）日凌晨3時許發生驚悚車禍！有網友目擊1輛轎車高速撞飛雙載機車，其中1人頭部重創無意識，而肇事駕駛肇事後，竟想欲搭計程車逃跑，所幸網友與警方及時攔下，行徑十分可惡！而幾名熱心路人不僅立即報案，還急忙協助傷者，不停幫快要失去意識的傷者喊話「加油！撐一下！」

▲桃園南平路口發生驚悚車禍。（圖／林先生提供，下同）

林姓網友透露，當時他與同事剛吃完宵夜時，1輛白色奧迪高速左轉撞飛直行機車，騎士與乘客當場被拋飛約20公尺遠，他們顧不得下班的疲累，立刻衝去關心傷患。

畫面中可以看到，機車騎士與乘客交疊倒在一起，騎士雖意識清楚，但後座乘客頭部重創、不斷流血，林男與同事們為了讓2人保持清醒，不斷追問個人資料、數數字，一直喊話要他們加油，希望他們不要放棄，喊到喉嚨都沙啞了。

然而更可惡的是，林男發現旁邊有2人一直在默默看著，上前一問才得知是肇事車上的人，等到救護車、員警到場時，突然1輛計程車也到現場，林男同事上前提醒有發生事故，請不要停在此處，結果計程車沒離開，卻是繞了一圈停在對向車道。

此時，其中一名白色上衣的拖鞋男突然發瘋似的跑向計程車，林男見狀立刻大吼「是肇事者！」，呼叫員警攔車，警方立刻跑到車前，喝斥要求下車，肇事駕駛才乖乖下車。

林男氣憤表示，肇事男起初還上前關心是否有脈搏，後續卻試圖肇逃偷偷叫車，毫無懊悔模樣，他們一行人也相當擔心傷者狀況，希望2人皆平安。