獨／有信心！桃園遊客衝高雄爽吃「不怕冰品之亂」喊：哪都會發生

▲桃園民眾特別來到高雄吃冰 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅區一家知名冰品店爆發「豆類問題」造成44位消費者吃完後發生身體不適，其中有一名小朋友還發生腎衰竭，高雄市政府雖然及時下令停業，不過還是被操作成政治議題，牽連到高雄市政府連續兩年都要舉辦的大港閱冰活動，已經參加兩年的左營知名冰店禾苑蔗片冰的郭老闆跳出來呼籲，要大家對高雄的在地冰有信心。

郭老闆在21日下午三點出面接受採訪，他表示食安衛生是店家自己初步應該要負起的絕對責任，他說：「其實這是單一個案，我們家的冰也都有送SGS檢驗也都沒有問題，環境上也是非常整潔」，所以顧客上門之後，一定會有明顯的感受，而且在苓雅這家知名冰品店發生食安問題之後，他也問過其他消費者，大家都認為是單一個案。

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▲左營禾苑蔗片冰店的郭老闆認為是店家要先自己注意食品衛生問題，強調是單一個案 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲桃園民眾特別來到高雄吃冰，認為這是單一個案 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過現在這個食安問題被擴大成為「政治議題」，甚至影響到高雄市政府即將要舉辦的大港閱冰活動，他強調：「去年就有參加大港閱冰，高雄市政府辦這個活動是非常嚴謹，我們參加的廠商每一個都要參加食品安全講習，甚至當中配合的冰品，像是冰塊業者也要符合安全檢驗的廠商才可以，同時在現場也會有衛生局的人員進行抽查，所以我認為這個事件就像是我剛提到的是單一事件」。

郭老闆也呼籲這件事件應該單純回歸到消費者真正的需求是什麼，「他來享用一個產品的安全衛生，這才是重點，所以我們業者做好自己的要求，落實每一個食安環節、管控，這個比較重要，不要扯到其他方面去」。而詢問消費者的意見，5名來到高雄旅行吃冰的桃園民眾也表示：「對高雄冰品有信心，這是單一事件，這只是剛好發生在高雄，也有可能發生在其他地方啊」。

▲郭老闆家的冰，已經連續兩年參加大港閱冰。（圖／記者吳奕靖攝）