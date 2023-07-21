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社會 社會焦點 保障人權

獨／偷偷北上幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊　忍淚蹲坐路旁

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

桃園市龜山區文化七路一處社區大樓今(21)日清晨5時許發生一氧化碳中毒意外，其中屋主女兒21歲陳女和閨蜜19歲郭女二人雙亡。下午遺體送往林口長庚往生室相驗，郭女父親沉痛表示，女兒偷偷北上替陳女慶生，沒想到發生這種事。

▲▼ 桃園龜山發生一氧化碳中毒2死意外，家屬將死者遺體載回家。（圖／記者邱中岳攝）

▲郭女家屬從嘉義北上前往林口長庚相驗。（圖／記者邱中岳攝，下同）

郭父與妻子、小女兒接獲消息後，立刻從嘉義北上來見郭女最後一面，郭父表示，女兒與陳女透過網路交友，認識已2、3年，女兒念建教合作的餐飲科，在桃園火鍋店上班，畢業後回到老家附近的飲料店工作。

▲▼ 桃園龜山發生一氧化碳中毒2死意外，家屬將死者遺體載回家。（圖／記者邱中岳攝）

▲郭女家屬帶著悲傷情緒將遺體接回。

郭父無奈說，平時女兒會帶陳女到家裡過夜，她也會到對方家裡玩，但這次女兒北上沒事先通知，後來才知道她昨天替陳女慶生，郭父忍淚表示，陳女家屬有來道歉，但他認為事情都發生了，也不能怎麼辦，雙方後續會再談論賠償一事；陳女家屬則是仍籠罩在悲傷情緒中，拒絕受訪。

回顧此案，事發住戶的陽台熱水器燃燒疑似未關閉燃燒整夜，又無加裝強制排氣管，而陽台窗戶為半開狀態，加上有晾衣服導致通風不良，產生一氧化碳，陳、郭的房間冷氣正好裝置在通風不良的陽台上，推測一氧化碳被吹進房間裡，導致陳、郭中毒身亡，住在上層的媳婦鄭女被發現時意識不清，目前無生命危險。

稍早桃園地檢署檢察官翟恆威率法醫相驗結束，初步認為2名死者均為一氧化碳中毒死亡，家屬無意見領回遺體。

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