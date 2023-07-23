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被跳蚤咬了一口！35歲壯漢「器官迅速衰竭」休克　2手1腳慘被截肢

▲▼科爾霍夫被跳蚤咬了一口後，居然感染了患斑疹傷寒，差點丟命，甚至還失去雙手和一隻腳。（圖／翻攝自推特）

▲科爾霍夫被跳蚤咬了一口後，居然感染了患斑疹傷寒，差點丟命，甚至還失去雙手和一隻腳。（圖／翻攝自Go Fund Me眾籌網站）

記者葉睿涵／編譯

美國一向身強體壯的35歲男子科爾霍夫（Michael Kohlhof），因為被跳蚤咬了一口，居然就感染了患斑疹傷寒，引發敗血性休克，陷入昏迷、差點失去性命，雙手和一隻腳最後還慘遭截肢。

據《紐約郵報》報導，科爾霍夫從上個月開始，就多次抱怨自己身體不適，不過由於他沒有健保，便一直拖著沒有去看醫生，直到上個月腳趾失去了知覺，並出現嚴重流感症狀，才被家人送到德州聖安東尼奧（San Antonio）的急診室。不久後，科爾霍夫病情急轉直下，出現敗血性休克，被緊急送往加護病房。

接下來的24小時，科爾霍夫多個器官開始迅速衰竭，必須仰賴呼吸器、血液透析，與不斷施打抗生素、血管升壓劑和多種靜脈注射藥物來維持生命。科爾霍夫的家人透露，醫生在科爾霍夫入院隔天就下了病危通知書，要求所有親人來和科爾霍夫道別，「我們一直擔心他可能會腦死，他甚至有一兩次是真的差點就死掉了」。

經過11天的搶救後，科爾霍夫奇蹟般地活了下來，並於7月停止使用呼吸器和鎮靜劑，不過他的身體卻出現了嚴重後果。由於院方在救治過程中使用了升壓劑，因此科爾霍夫的手腳出現了肢端組織缺血壞死，最後醫生只能為他的雙手和一隻腳進行截肢手術。院方事後指出，要是科爾霍夫再晚2天治病，那就真的回天乏術了。

醫生表示，科爾霍夫是被一種罕見跳蚤嚴重咬傷後，感染了斑疹傷寒（typhus），引發敗血性休克和器官衰竭，這才導致他陷入昏迷、差點失去性命。據悉，這種病在美國德州和南加州以外的地區極其罕見。美國疾管署（CDC）也證實，跳蚤斑疹傷寒主要發生在世界各地的熱帶與亞熱帶氣候地區，而患者罹患後若沒有及時治療，就會使器官受損，甚至丟命。

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