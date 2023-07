招牌小鳥掰掰！　馬斯克預告：最快明天「換掉推特商標」

▲馬斯克預告將更換推特商標。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克( Elon Musk)去年10月入主推特後,推出一連串新政策和更新,而他23日凌晨又宣布,他正在考慮更換推特的商標,「很快就會跟所有小鳥說再見。」

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds