招牌小鳥掰掰！　馬斯克預告：最快明天「換掉推特商標」

▲馬斯克預告將更換推特商標。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克（ Elon Musk）去年10月入主推特後，推出一連串新政策和更新，而他23日凌晨又宣布，他正在考慮更換推特的商標，「很快就會跟所有小鳥說再見。」

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

根據《路透社》報導，馬斯克在美東時間23日凌晨12時06分發佈推文表示，他正在考慮更換推特的商標，「我們很快就會告別推特的商標，逐漸跟這些小鳥說再見。」他接著發佈了一張閃爍的X符號圖片說，「如果今晚發表了一個夠好的X標誌，我們明天就會向全球發佈。」

馬斯克自去年10月收購推特後，在今年4月向法院遞交文件，將Twitter Inc.這個公司名改成X Corp.，如今又準備將推特標誌性的「藍底白鳥」商標換掉，反映出馬斯克準備打造如中國微信一樣的「超級 App X」願景。

馬斯克12日才宣布，成立人工智慧新創公司xAI，公司團隊由前美國科技巨擘工程師組成，希望創造OpenAI聊天機器人ChatGPT的替代品。