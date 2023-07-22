新北雙語課程學校破6成　總數達190校「3年成長3倍」

▲新北市雙語課程學校數突破6成、外師則翻倍，圖為樟樹實中雙語協同教學，學生體驗節慶文化，並製作復活節彩蛋。（圖／新北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

新北市從108學年度全力推動雙語教育，根據統計，雙語課程學校數，過去3年來成長3倍，並突破6成；聘僱外師人數也翻倍成長，本國雙語師資也達322位。新北市指出，雙語教育重視城鄉均衡發展，都會及偏鄉學校雙語課程學校比例皆約為5成，且不論都會或偏鄉學校，具備外師的學校比例皆約4成。

由於政府推動雙語教育政策，新北市也從108學年度全力推動雙語教育。新北市教育局指出，目前雙語課程學校數，已經從108年63所，111學年度來到190所，成長3倍，已突破6成。

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此外，新北市教育局表示，新北市聘僱外師人數，也從108學年度90位，111學年度達179位外師，翻倍成長，本國雙語師資也達322位，持續成長。而新北市重視雙語教育城鄉均衡發展，經統計都會區及偏鄉學校雙語課程學校比例都大約為5成，且不論都會或偏鄉學校，具備外師的學校比例都約是4成。

教育局進一步說明，新北雙語課程，秉持「學科內涵與語言融合學習」（簡稱CLIL），以學科知識優先、英語學習為輔的模式進行，透過全英語或中英語搭配的方式，讓學生習得學科知識的同時，也習得英語。再以「生活連結、跨域整合、環境營造」三大主軸，並透過「學習生活化等五大策略，培育「敢用、能用、愛用」英語的雙語公民。

除正式課程內逐年推動雙語課程外，教育局表示，全市國小實施每周1日英語日，透過英速魔法學院浸潤式營隊、冬夏令營、英語競賽、雙語數位學伴等方案，落實雙語「學習生活化」；未來將持續透過增能培訓，輔導英語教師與學科教師合作進行雙語教學，以及每年提供百萬元獎勵金，鼓勵各校及教師共同投入雙語教育的行列。

▲新北市推動雙語教育，圖為學校推動晨間雙語繪本閱讀，由外師與中師合作進行閱讀活動。（圖／新北市教育局提供）