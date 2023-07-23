今大暑補財庫！快學8秘方「錢財都流向你」　命理師：多喝綠茶

▲今天是大暑，為補財庫的最佳時機。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今（23）日為24節氣中的「大暑」，也是虎爺生日。塔羅牌老師艾菲爾在粉專表示，這正是一個「補財庫」的好時機，對此，他透過風水和五行的概念，傳授8大秘方以吸引更多財運和好運，透過調整五行平衡提升運勢和能量，在大暑期間，使大錢大財通通流向你，財庫滿滿。

艾菲爾分享大暑補財庫，讓錢財流向你的8大秘訣：

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秘訣1：在心中念想一尊財神爺

財神是財富象徵，而財神的形象可增強你的財運，使收入增加。你可以在家中或辦公室的財位（一般是正對門口的左角）擺放財神像，或在手機螢幕上展現。切記要選擇一個開心、笑容燦爛的財神像，才能迎來正能量。

秘訣2：多喝綠茶

綠茶是木的顏色，也是生長、發展、創造的顏色。於大暑期間，喝綠茶不僅清涼解渴，更能提高你的思維和創意，讓你更有靈感和動力。每天能喝一杯冰/熱綠茶，讓自己清爽又清晰。

秘訣3：多穿著紅色

紅色是火的顏色，也象徵熱情、活力和豐收。大暑這一天穿著紅色可增加你的魅力和自信，吸引更多機會和人脈。可以選擇紅色的衣服、鞋子或飾品，看起來更有氣勢和吸引力。

秘訣4：多吃黃色食物

黃色為土的顏色，也是穩定、豐富、收穫的顏色。今天吃黃色食物可增強你的消化和代謝，幫助排除體內的毒素和廢物，讓身體更健康。能選擇黃色的蔬果和穀物，如香蕉、玉米、南瓜及芒果等。

▲命理師分享，多攝取黃色蔬果有助於排除體內的毒素和廢物。（示意圖／Unsplash）



秘訣5：多觀賞白色花卉

白色是金的顏色，也是純潔、完美和收斂的意思。大暑期間欣賞白色花卉可美化環境，也能提升個人品味和格調，增添氣質和魅力。可以在家中或辦公室擺放白色花卉，像是百合、玫瑰、牡丹等。

秘訣6：多聽藍色音樂

藍色為水，也是流動、變化和溝通的顏色。大暑這天聽如爵士、藍調、靈魂樂等，可以放鬆心情，以增加自己的靈活性和適應性，讓你更能應對各種情況和挑戰。

秘訣7：多做紫色冥想

紫色為靈性的顏色，也是智慧、洞察、直覺的顏色。可以每天花10分鐘，閉上眼睛，想像自己身處一個「紫色空間」讓自己感受紫色的能量和信息，藉此平靜心靈，也能增強洞察力，讓你更能發現和把握機會。

秘訣8：多說黑色祝福

黑色是無極的顏色，也象徵無限、可能、潛能。大暑期間說黑色祝福表達感恩，或是每天對自己或別人說些祝福語，例如「祝你一切順利」、「祝你萬事如意」、「祝你幸福快樂」等，可吸引更多的好運和祝福，讓你更有福氣和喜悅。