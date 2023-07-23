　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今大暑補財庫！快學8秘方「錢財都流向你」　命理師：多喝綠茶

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲今天是大暑，為補財庫的最佳時機。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今（23）日為24節氣中的「大暑」，也是虎爺生日。塔羅牌老師艾菲爾在粉專表示，這正是一個「補財庫」的好時機，對此，他透過風水和五行的概念，傳授8大秘方以吸引更多財運和好運，透過調整五行平衡提升運勢和能量，在大暑期間，使大錢大財通通流向你，財庫滿滿。

艾菲爾分享大暑補財庫，讓錢財流向你的8大秘訣：

[廣告]請繼續往下閱讀...

秘訣1：在心中念想一尊財神爺

財神是財富象徵，而財神的形象可增強你的財運，使收入增加。你可以在家中或辦公室的財位（一般是正對門口的左角）擺放財神像，或在手機螢幕上展現。切記要選擇一個開心、笑容燦爛的財神像，才能迎來正能量。

秘訣2：多喝綠茶

綠茶是木的顏色，也是生長、發展、創造的顏色。於大暑期間，喝綠茶不僅清涼解渴，更能提高你的思維和創意，讓你更有靈感和動力。每天能喝一杯冰/熱綠茶，讓自己清爽又清晰。

秘訣3：多穿著紅色

紅色是火的顏色，也象徵熱情、活力和豐收。大暑這一天穿著紅色可增加你的魅力和自信，吸引更多機會和人脈。可以選擇紅色的衣服、鞋子或飾品，看起來更有氣勢和吸引力。

秘訣4：多吃黃色食物

黃色為土的顏色，也是穩定、豐富、收穫的顏色。今天吃黃色食物可增強你的消化和代謝，幫助排除體內的毒素和廢物，讓身體更健康。能選擇黃色的蔬果和穀物，如香蕉、玉米、南瓜及芒果等。

▲▼營養師曝成人一天「水果最佳攝取量」 。（圖／Unsplash）

▲命理師分享，多攝取黃色蔬果有助於排除體內的毒素和廢物。（示意圖／Unsplash）

秘訣5：多觀賞白色花卉

白色是金的顏色，也是純潔、完美和收斂的意思。大暑期間欣賞白色花卉可美化環境，也能提升個人品味和格調，增添氣質和魅力。可以在家中或辦公室擺放白色花卉，像是百合、玫瑰、牡丹等。

秘訣6：多聽藍色音樂

藍色為水，也是流動、變化和溝通的顏色。大暑這天聽如爵士、藍調、靈魂樂等，可以放鬆心情，以增加自己的靈活性和適應性，讓你更能應對各種情況和挑戰。

秘訣7：多做紫色冥想

紫色為靈性的顏色，也是智慧、洞察、直覺的顏色。可以每天花10分鐘，閉上眼睛，想像自己身處一個「紫色空間」讓自己感受紫色的能量和信息，藉此平靜心靈，也能增強洞察力，讓你更能發現和把握機會。

秘訣8：多說黑色祝福

黑色是無極的顏色，也象徵無限、可能、潛能。大暑期間說黑色祝福表達感恩，或是每天對自己或別人說些祝福語，例如「祝你一切順利」、「祝你萬事如意」、「祝你幸福快樂」等，可吸引更多的好運和祝福，讓你更有福氣和喜悅。

ET快訊
快訊／「男男激吻」遭列黑名單！　來台演唱會突宣布取消
日氣象廳修正「杜蘇芮」預測路徑　可能從南部貫穿台灣
快訊／無異議鼓掌通過　國民黨5分鐘迅速提名侯友宜戰2024
賣淫1次2萬太便宜？台第一女優揭「應得價碼」　驚人片酬曝光
人妻赴摩鐵陪酒　老公等不到人...衝房間一看出事了
今大暑「大凶之日」禁忌一次看　3種人走衰運
破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　陸車主嗆：賠你1輛、給我小心

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

圓領T恤標籤旁有小鉤環　他求問「有什麼作用？」內行曝用途

防堵中國毒氣包！中華郵政祭「貨轉郵」4管控　過濾香精等可疑物

今大暑補財庫！快學8秘方「錢財都流向你」　命理師：多喝綠茶

今大暑「大凶之日」禁忌一次看　3種人走衰運

杜蘇芮估「全台陸警」　首當其衝地區曝

杜蘇芮可能登陸台東！最快明晚發海警　靠近台灣時「強度爆發」

有機會颱風假！杜蘇芮最新各國路徑曝　5縣市可能「下最大」

杜蘇芮恐達強颱！登陸機率高　風雨最大時間曝

杜蘇芮明加速轉中颱！估後天「海陸警報」　可能放颱風假

一夜連5震！　最大規模3.5、震度3級

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

AKIRA帶團員來台推麻辣鴨血.烏骨雞　路上見林志玲廣告「他」突喊加油

杜蘇芮向西轉西北帶豪雨　將直逼強颱不排除登陸

海獺搶遊客衝浪板還趕走人　政府「通緝」1個月仍抓不到

向媽爆料「爸帶漂亮阿姨回家」　萌妹話講太慢差點害爸睡路邊

林志玲看AKIRA演出超投入　幫老公打100分...邱瓈寬噹爆XD

圓領T恤標籤旁有小鉤環　他求問「有什麼作用？」內行曝用途

防堵中國毒氣包！中華郵政祭「貨轉郵」4管控　過濾香精等可疑物

今大暑補財庫！快學8秘方「錢財都流向你」　命理師：多喝綠茶

今大暑「大凶之日」禁忌一次看　3種人走衰運

杜蘇芮估「全台陸警」　首當其衝地區曝

杜蘇芮可能登陸台東！最快明晚發海警　靠近台灣時「強度爆發」

有機會颱風假！杜蘇芮最新各國路徑曝　5縣市可能「下最大」

杜蘇芮恐達強颱！登陸機率高　風雨最大時間曝

杜蘇芮明加速轉中颱！估後天「海陸警報」　可能放颱風假

一夜連5震！　最大規模3.5、震度3級

在大馬「男男激吻」遭列黑名單！　The 1975台演唱會突取消…粉絲崩潰

喊共同建立「執政大聯盟」　朱立倫正式提名侯友宜角逐2024

快訊／全代會無異議鼓掌通過　國民黨5分鐘迅速提名侯友宜

希臘度假天堂燒成煉獄！野火失控燒到海邊　3600人頂高溫狂逃

國民黨2024能否打勝仗？　媒體人曝最大問題：弄掛自己人

圓領T恤標籤旁有小鉤環　他求問「有什麼作用？」內行曝用途

小時候都買這款書桌！她狂用30年才丟　全場爆共鳴：傳說級古董

日氣象廳修正「杜蘇芮」預測路徑！　可能從南部貫穿台灣

AI股楠梓電短線漲幅逾45%共3次列注意股　明起列處置股

詹皇變狂粉「大讚梅西史上最佳」　球王回應6小時近3萬人按讚

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

生活熱門新聞

有機會颱風假！杜蘇芮最新各國路徑曝

杜蘇芮明轉中颱！估後天「海陸警報」　可能放颱風假

杜蘇芮又北偏！最快周二晚間陸警　氣象局揭「颱風假最可能」時間

杜蘇芮恐達強颱！登陸機率高　風雨最大時間曝

開LINE Pay呆站櫃台前？神人教2秒開

杜蘇芮恐首衝4縣市！彭啟明：襲台機會高

杜蘇芮「各國預報」出爐　4縣市注意

台積電家庭日塞爆南投！遊樂園湧入萬人

行李箱「裝滿情趣用品」海關求開箱！妹子超尷尬

女友和朋友上床過　他崩潰！全場卻喊：你的問題

彭啟明深夜提醒：留意下周二、三警報

「面試5公司」沒下文！她被趕出家門：決定北漂

「大暑」到！5生肖運勢夯到爆

「輔大陳若儀」又發作！　怨男友小氣

更多熱門

相關新聞

今大暑「大凶之日」禁忌一次看　3種人走衰運

今大暑「大凶之日」禁忌一次看　3種人走衰運

今天是24節氣的「大暑」，清水孟國際命理小孟老師提醒，大暑為「大凶之日」，諸事不宜，生肖屬鼠的人、雙魚座、魔羯座走衰運。他也分享大暑禁忌，像是忌食冰冷食物，冷氣別開太強。

「大暑」到！5生肖運勢夯到爆

「大暑」到！5生肖運勢夯到爆

3星座過完大暑好運要來了！天秤有意外收入

3星座過完大暑好運要來了！天秤有意外收入

大暑逢虎爺生日！命理師曝「3招」發財法

大暑逢虎爺生日！命理師曝「3招」發財法

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

關鍵字：

大暑虎爺生日開運補財庫錢財發財塔羅牌老師艾菲爾

讀者迴響

熱門新聞

北市驚傳「夫妻墜樓」2人無生命跡象

破億超跑布加迪撞BMW　車主嗆：賠你1輛

有機會颱風假！杜蘇芮最新各國路徑曝

杜蘇芮明轉中颱！估後天「海陸警報」　可能放颱風假

李昌鈺被判偽造證據　血毛巾讓2男冤獄30年

直擊／林依晨遭瞎傳8年婚變　甜蜜合體老公

杜蘇芮又北偏！最快周二晚間陸警　氣象局揭「颱風假最可能」時間

單身太久…28歲男一愛愛「就結束了」：對不起

杜蘇芮恐達強颱！登陸機率高　風雨最大時間曝

開LINE Pay呆站櫃台前？神人教2秒開

杜蘇芮恐首衝4縣市！彭啟明：襲台機會高

李昌鈺捏造證據　他質疑：那兩顆子彈呢

杜蘇芮「各國預報」出爐　4縣市注意

北市癌末夫與妻「久病厭世」墜樓　送醫搶救雙雙不治

連三周被問怎麼沒來？闆娘誠實一句話超爆笑

更多

最夯影音

更多
機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵
許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面