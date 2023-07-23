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將弱勢學生推上國際舞台　蔡明昌用藝陣吸引中輟生獲師鐸獎肯定

▲台南市金城國中校長蔡明昌，在學校設置藝陣社團，將原本失去自信自我放棄的學生，一個個找回校園，將藝陣帶上國際舞台，成為台灣之光，他獲得今年師鐸獎的肯定。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市金城國中校長蔡明昌，在學校設置藝陣社團，將原本失去自信自我放棄的學生，一個個找回校園，將藝陣帶上國際舞台，成為台灣之光，他獲得今年師鐸獎的肯定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市金城國中校長蔡明昌，為了解決學生沈迷於陣頭，導致中輟情況，在學校設置藝陣社團，透過專業師資，從武術基本功學起，並且教授藝陣技巧，將原本失去自信，自我放棄的學生，一個個找回校園，甚至因爲表現獲得肯定，將藝陣帶上國際舞台，成為台灣之光，這樣的用心，讓他獲得今年師鐸獎的肯定。

蔡明昌原本服務於台南市大成國中，當時發現學校有不少中輟生，在不放棄任何一個的前提下，成立中介教育班，開設不同於一般普通班的課程，吸引對學科毫無興趣的學生能到校上課。小逸、小峰是，常翹課到中輟，因缺錢花用，加入了廟會陣頭，且因為在活動中獲得成就感，熱衷參與，致使不到校情形嚴重，而轉入了中介班，惟因仍常因廟會需要出陣而未到校，且影響部分中介班學生，也加入了廟會陣頭。

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為了有效阻止他們參加陣頭，蔡明昌萌生在學校成立藝陣社團的念頭，決定申請「藝氣風發特色課程」，並成立武術、藝陣、戰鼓等傳統藝陣社團，讓中介班的、普通班學生共同學習藝陣。

成立藝陣社團後，小逸、小峰改變了，因從武術基本功學起及教授藝陣技巧及各臉譜的故事，這些紥實的課程是廟會陣頭學習不到的，且要求參加藝陣社團不能再參加學校以外的陣頭；因此，他們不再中輟，喜歡到學校，只為了能每日能練習藝陣。在老師及學生的辛苦努力練習下，連續獲得傳統藝術競賽第1名榮譽，常獲邀各項開幕活動演出，曾於上海、廣州、紐西蘭、夏威夷及倫敦演出，將藝陣帶上國際舞台，學生也有了展現自己的舞台。

每次演出的練習是辛苦的，放學後，常練習到晚上10時，小逸、小峰皆能咬緊牙關苦撐過去，也練就了一身好本領，成為表演的台柱。有了自信及目標，希望能進軍國際比賽，和之前渾渾噩噩過日子相比，完全判若兩人。國中畢業後，繼續武術、藝陣練習，曾代表學校參加美國參加世界華人武術大賽，圓了進軍國際比賽的夢，並在全中運武術競技出賽，成績優異，後進入長榮大學運動競技學系，繼續精進，並加入八方傳統藝陣創藝團，為傳承藝陣文化而努力，走出自己的路。

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