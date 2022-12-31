全國唯一！徐啟銘獲教學研究產學三冠王　最開心拿師鐸獎

▲徐啟銘是唯一獲得教學、研究、產學三冠王肯定的大專院校教授，只要承接計畫案，都會審慎做化工安全評估與製程防災。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

國立雲林科技大學特約講座教授徐啟銘，是國內唯一獲得師鐸獎、國科會傑出研究獎及國家產學大師獎等三冠王肯定的大專院校教授，但徐啟銘最開心是拿到師鐸獎，徐啟銘說，受到赴美念博士的指導教授影響，讓他返台從事教職，而教書這分志業，無疑是最「成就和榮耀」的事。

教了27年的書的徐啟銘，沒有顯赫家境，成長在複雜的居住環境，求學經歷並無特別傲人之處，因為從小立志當工程師，高中開始接觸化學，因為家人的犧牲，大學畢業後赴美取得化工碩博士學位，成就了他在國外求學夢想，對身邊人事物充滿關懷的他，選擇攻讀化工製程安全，以專業守護大家。

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「我們的貢獻，不會有人知道，只有出事的時候」，徐啟銘半開玩笑提到，化工製程安全領域並不熱門，但製程安全，卻是化工最可以真正關懷人的，因為安全與生命交關，不能不重視，他也坦言，這個領域一開始不太被認可，也感到寂寞，但只要有自己的見解，認真的做、努力的做，慢慢就做起來了。

▲徐啟銘是唯一獲得教學、研究、產學三冠王肯定的大專院校教授。（圖／教育部提供）

徐啟銘就這樣默默耕耘二十幾年，研究成果豐碩，大量的學術論文發表、高引用率，不但獲得國科會傑出研究獎，更成為美國化學工程學會會士（AIChE Fellow）、英國化學工程師學會會士（IChemE Fellow）、名列全球前2%頂尖科學家、H-index（=43) 於國內工程與科技（Engineering and Technology）領域排行第13名（由Research.com統計），在化工製程安全、產業防災與風險評估相關領域，在台灣和國際上皆具有舉足的貢獻與影響力。

徐啟銘不僅投身研究，為了化工安全更是勤走現場，大小環境公安現場都有徐啟銘的身影，不論是2014年的高雄氣爆、2015年的八仙塵爆，而國內像是台積電、日月光、台塑集團、中油、李長榮等百家公司，都與徐啟銘成立的製程安全與產業防災中心合作。

對此，徐啟銘謙虛的說，他是廣結善緣、彼此信任，只要是他與團隊承接的計畫案，都會審慎地做化工安全評估與製程防災，絕不可能造假，更不會更改任何數據，安全是絕對的信任與真實，這樣才能真正守護環境安全。

談到當老師，徐啟銘回憶說，在美國密蘇里大學蘿拉分校攻讀博士時，指導教授Marshall E. Findley在指導他的三年中，從沒說一句苛責的話，「老師把我當朋友、當家人、當自己的孩子」，這些師生互動點滴都深深影響了徐啟銘，原本自認為語速過快、邏輯思想跳躍，沒有那麼適合當老師的徐啟銘也突然驚覺，原來老師對一個人的影響可以這麼深遠，讓他決定返台從事教職。

▲徐啟銘至今在教學上仍戰戰兢兢，更把學生當自己的孩子照顧。（圖／教育部提供）

徐啟銘把學生當自己的孩子照顧，實驗室接納所有人，和學生講話很客氣，他不希望學生因為經濟壓力工讀，曾遇過生活真的很困苦的技職學生，無法繼續升學，但一定盡可能讓他們可以接計畫，支應生活經費，讓他們可以無憂慮地繼續讀書，專心在課業與研究上。

除了照顧學生，徐啟銘即使教了27年的書，依舊戰戰兢兢，每一堂課都還是花3小時備課，徐啟銘認為，課堂教學不要過於艱深，讓學生真的懂了，引發他們學習興趣更重要，而當老師的能讓學生有清楚的概念、建構價值，再教導他們認真的態度就夠了。