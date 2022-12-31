　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全國唯一！徐啟銘獲教學研究產學三冠王　最開心拿師鐸獎

▲▼只要是徐啟銘與團隊承接的計畫案，都會審慎地做化工安全評估與製程防災。（圖／教育部提供）

▲徐啟銘是唯一獲得教學、研究、產學三冠王肯定的大專院校教授，只要承接計畫案，都會審慎做化工安全評估與製程防災。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

國立雲林科技大學特約講座教授徐啟銘，是國內唯一獲得師鐸獎、國科會傑出研究獎及國家產學大師獎等三冠王肯定的大專院校教授，但徐啟銘最開心是拿到師鐸獎，徐啟銘說，受到赴美念博士的指導教授影響，讓他返台從事教職，而教書這分志業，無疑是最「成就和榮耀」的事。

教了27年的書的徐啟銘，沒有顯赫家境，成長在複雜的居住環境，求學經歷並無特別傲人之處，因為從小立志當工程師，高中開始接觸化學，因為家人的犧牲，大學畢業後赴美取得化工碩博士學位，成就了他在國外求學夢想，對身邊人事物充滿關懷的他，選擇攻讀化工製程安全，以專業守護大家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我們的貢獻，不會有人知道，只有出事的時候」，徐啟銘半開玩笑提到，化工製程安全領域並不熱門，但製程安全，卻是化工最可以真正關懷人的，因為安全與生命交關，不能不重視，他也坦言，這個領域一開始不太被認可，也感到寂寞，但只要有自己的見解，認真的做、努力的做，慢慢就做起來了。

▲▼徐啟銘是唯一獲得教學、研究、產學三冠王肯定的大專院校教授。（圖／教育部提供）

▲徐啟銘是唯一獲得教學、研究、產學三冠王肯定的大專院校教授。（圖／教育部提供）

徐啟銘就這樣默默耕耘二十幾年，研究成果豐碩，大量的學術論文發表、高引用率，不但獲得國科會傑出研究獎，更成為美國化學工程學會會士（AIChE Fellow）、英國化學工程師學會會士（IChemE Fellow）、名列全球前2%頂尖科學家、H-index（=43) 於國內工程與科技（Engineering and Technology）領域排行第13名（由Research.com統計），在化工製程安全、產業防災與風險評估相關領域，在台灣和國際上皆具有舉足的貢獻與影響力。

徐啟銘不僅投身研究，為了化工安全更是勤走現場，大小環境公安現場都有徐啟銘的身影，不論是2014年的高雄氣爆、2015年的八仙塵爆，而國內像是台積電、日月光、台塑集團、中油、李長榮等百家公司，都與徐啟銘成立的製程安全與產業防災中心合作。

對此，徐啟銘謙虛的說，他是廣結善緣、彼此信任，只要是他與團隊承接的計畫案，都會審慎地做化工安全評估與製程防災，絕不可能造假，更不會更改任何數據，安全是絕對的信任與真實，這樣才能真正守護環境安全。

談到當老師，徐啟銘回憶說，在美國密蘇里大學蘿拉分校攻讀博士時，指導教授Marshall E. Findley在指導他的三年中，從沒說一句苛責的話，「老師把我當朋友、當家人、當自己的孩子」，這些師生互動點滴都深深影響了徐啟銘，原本自認為語速過快、邏輯思想跳躍，沒有那麼適合當老師的徐啟銘也突然驚覺，原來老師對一個人的影響可以這麼深遠，讓他決定返台從事教職。

▲▼徐啟銘在教學上仍戰戰兢兢，把學生當自己的孩子照顧。（圖／教育部提供）

▲徐啟銘至今在教學上仍戰戰兢兢，更把學生當自己的孩子照顧。（圖／教育部提供）

徐啟銘把學生當自己的孩子照顧，實驗室接納所有人，和學生講話很客氣，他不希望學生因為經濟壓力工讀，曾遇過生活真的很困苦的技職學生，無法繼續升學，但一定盡可能讓他們可以接計畫，支應生活經費，讓他們可以無憂慮地繼續讀書，專心在課業與研究上。

除了照顧學生，徐啟銘即使教了27年的書，依舊戰戰兢兢，每一堂課都還是花3小時備課，徐啟銘認為，課堂教學不要過於艱深，讓學生真的懂了，引發他們學習興趣更重要，而當老師的能讓學生有清楚的概念、建構價值，再教導他們認真的態度就夠了。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
1500黑衣人塞爆板橋殯儀館！　多人被逮捕
公司逼取英文名！一堆同事取「這名字」　她轟：歧視中文？
基本工資漲了！　2023新制必看4圖「藏6萬元補助」
1人掌控145個帳戶！8支股票「全部盈利」6億進袋　下場慘了
日本山形縣後山大崩塌！　房子倒一排
啦啦隊女神主持尾牙「穿超辣」！　阿翔3優點讓她服了
2023年最強財運公開！　3生肖賺翻了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全國唯一！徐啟銘獲教學研究產學三冠王　最開心拿師鐸獎

對跨年無感！過來人喊「這歲數」是分界線：只想早點回家睡覺

下午還有一波車潮！4國道地雷路段出爐　「國5南下要塞到傍晚4時」

2023新制倒數！必看4圖「藏6萬元補助」　跨完年基本工資就漲了

暌違18年！北一女樂儀旗隊赴美首演　高難度拋槍轉槍獲喝采

跨年攻略！全台10大跨年煙火最佳方位出爐　「秒閃煙霧地雷區」

尾牙摸彩抽到老闆！　員工起鬨「喊1句」下場慘了

他嘆尾牙超寒酸「在公司煮火鍋」　1事更傻眼：料是客戶送的

不斷更新／迎接2023年！　全台各縣市跨年活動交通管制一次看

元旦連假追雪！3千公尺高山有望迎2023年初雪　跨年夜細雨紛飛

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

胖狗問題多…熊爸教減重3招 「搭配飲食控制」輕鬆瘦身！

上完廁所躺地曬日光浴　軟爛柯基叫不動媽無奈

日本「瓶蓋棒球」在台萌芽　銳利變化球連發10人就能玩

許光漢被CUE《Last Dance》秒唱　見「柯佳嬿太閃」狂誇：好美！

伴娘幫打氣誤喊「老公加油」 他嚇噴飲料...畫面超爆笑

全國唯一！徐啟銘獲教學研究產學三冠王　最開心拿師鐸獎

對跨年無感！過來人喊「這歲數」是分界線：只想早點回家睡覺

下午還有一波車潮！4國道地雷路段出爐　「國5南下要塞到傍晚4時」

2023新制倒數！必看4圖「藏6萬元補助」　跨完年基本工資就漲了

暌違18年！北一女樂儀旗隊赴美首演　高難度拋槍轉槍獲喝采

跨年攻略！全台10大跨年煙火最佳方位出爐　「秒閃煙霧地雷區」

尾牙摸彩抽到老闆！　員工起鬨「喊1句」下場慘了

他嘆尾牙超寒酸「在公司煮火鍋」　1事更傻眼：料是客戶送的

不斷更新／迎接2023年！　全台各縣市跨年活動交通管制一次看

元旦連假追雪！3千公尺高山有望迎2023年初雪　跨年夜細雨紛飛

生日也要掃街！吳怡農感謝家人相挺　聽記者一問題笑到不行

台美日仲介服務費「誰給」大不同　美國買方最幸福

全國唯一！徐啟銘獲教學研究產學三冠王　最開心拿師鐸獎

竹聯幫堂主老母公祭　板殯湧1500黑衣人…警出入口攔捕18人

揭民進黨一度由「土豪」掌權　游盈隆評賴清德下一步：必撕破臉

對跨年無感！過來人喊「這歲數」是分界線：只想早點回家睡覺

被段宜康稱藍營2024最強人選　侯友宜：把握現在市長身分做好事情

下午還有一波車潮！4國道地雷路段出爐　「國5南下要塞到傍晚4時」

破億神團Clean Bandit鹽酥雞初體驗「嚐出這味」　最想合作魚丁糸阿龔

露營達人揭舊公寓「超實用設施」　眾人喊讚：超通風

怕怕！小寶寶洗澡表情逐漸母湯 淚眼求馬麻：快把人家抱起來啦

生活熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

館長打趴Toyz挨批欺負新手！格鬥天王約戰

2023年最強財運大公開　「3生肖」要賺翻了

館長確診轟高端　王浩宇「只問1句」被出征

「兒子故意考96分」媽媽求解　過來人點破

3縣市大雨特報！　北台灣跨年、迎曙光無望

國2妹想和男友跨年過夜...遭阻氣炸　過來人1招神解

領錢了！這地區51萬人最高爽領現金1萬

愛莉莎莎「課程大賺6300萬」學員衝1.8萬人

12星座「2023年1月戀愛運」排行出爐！

12星座「新年運勢」一次看！雙魚財運滾滾

更多熱門

相關新聞

「放學不打烊」為弱勢生開晚自習課　陳台瓊獲選教育家人物典範

「放學不打烊」為弱勢生開晚自習課　陳台瓊獲選教育家人物典範

「特教老師不是只有走愛心路線而已，也是可以很專業的。」台北市萬華國中教師陳台瓊投入特殊教育長達25年，她可以把讓普通班教師頭疼的特教生，都成為她的好幫手，像是在學校擔任回收志工小尖兵、進行校外公共服務，讓特教孩子發現自己也能成為有用的人。陳台瓊今年榮獲師鐸獎的肯定，也獲選教育部「教育家人物典範」殊榮。

國立斗六家商校長許永昌獲師鐸獎

國立斗六家商校長許永昌獲師鐸獎

南投縣表揚669位優秀教育人員

南投縣表揚669位優秀教育人員

成績墊底落榜生抱回師鐸獎　張哲溢立志當「有溫度的老師」

成績墊底落榜生抱回師鐸獎　張哲溢立志當「有溫度的老師」

「打破老婆退休獎盃」有解了　林連鍠抱回師鐸獎賠罪

「打破老婆退休獎盃」有解了　林連鍠抱回師鐸獎賠罪

關鍵字：

徐啟銘雲科大師鐸獎

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

薔薔硬聞「妹妹」！NanaQ潰堤大哭

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

宋逸民1周1聚「4500元離譜菜色曝光」！規定教友買單

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

70坪房打8折　他買了！姑姑一看秒懂降價原因

山下智久「開房17歲高中妹」久戰8hrs！慘被開除

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

問媽媽「後事怎處理」名主持被賞巴掌

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！

秀英奪獎示意台下潤娥哭　她真的照做

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

Sandy挺8月肚搭捷運「亂髮照曝光」！

更多

最夯影音

更多
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！
勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面