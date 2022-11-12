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中輟生復學率創新高　兒少團體戳謊言「反批監督機制失能」

▲▼頂新基金會讓中輟生烘焙課程中找到自信。（圖／頂新文教基金會提供）

▲教育部公布中輟生人數創新低，圖為頂新和德協助中輟生學習烘焙技能。（圖／頂新和德文教基金會提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

教育部日前公布110學年國中小中輟生人數統計，國中生中輟生人數創11年新低，復學率則創新高，但兒少團體批評這只是假象，因為中輟人數來自學校主動通報，校方透過相關作法讓數字變漂亮，包括主動幫學生請假，或者學生只是到校一下子，實際上在外面流動與社工通報人數是遠高於教育部統計，漂亮數字更凸顯目前監督機制失能，呼籲教育部正視問題。

教育部在10月底公布公布110學年國中小中途輟學學生人數，國中生在110學年度共1943人輟學、輟學率0.33％，國小生共278人輟學、0.02％輟學率，都創下11年來新低，至於國中生的全台輟學總人數，則以新北市人數最多，且連續11年獨居首位，但若以輟學率來看，基隆連續則三年排名全台第一，而國中生的復學率達到90.83%，則寫下11年來新高，也是首度突破9成。

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面對這樣漂亮數字，長期關心中輟生的台少盟副秘書長林于聖認為，實際的中輟生人數與比率，絕對高於教育部公布數字，主因在於目前中輟生統計，是來自學校的主動通報，而目前對於中輟生規定，則是連續三天「未經請假、請假未獲准或不明原因」而未到校上課，所以只要老師幫忙請假，或者學生一個禮拜到校一到兩天，就不會達到中輟生的通報標準。

▲▼台少盟副秘書長林于聖。（圖／台少盟提供）

▲台少盟副秘書長林于聖認為，實際中輟生人數絕對高於教育部公布資料。（圖／台少盟提供）

但林于聖指出，從台少盟主動訪查在校外流動與社工通報的數字，都遠高於實際數字，關鍵就在於學校態度，學校或老師若幫學生請假，或者學生一週到校一兩天，就不會達到中輟標準，但學生在校外時間可能比在校內時間還多，就算學生到校，學習效果也不佳。

「就是監督機制失能！」林于聖批評，就如同近期媒體報導，督學到校是否先通知學校，違規的結果差數十倍，教育部針對中輟生通報，也應該以相同標準要求各縣市，透過不定期查核，才能解決中輟生問題，而不是在乎只看到帳面漂亮的數字。

另基隆國中生中輟比率連續三年排名全台第一，高於花東，林于聖分析，背後原因和花東類似，就是其身份為原住民或父母為新住民等因素，但台少盟也發現，這幾年因為疫情關係，不少學生因為家庭經濟因素，例如家長因疫情失業原因，小孩跟著輟學，這也是大家應該要注意的現象。

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