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全台24家醫院免費腹部超音波　檢出125人有病灶...4人有肝腫瘤

▲▼ 全台24家醫院合作聯合舉辦免費腹部超音波檢查活動 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 嘉義基督教醫院等全台24家醫院與肝病基金會合作聯合舉辦免費腹部超音波檢查活動 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

每年7月28日為世界肝炎日，為提醒國民保肝的重要性，嘉義基督教醫院與肝病基金會及全台共24家醫院合作，特於7月23日聯合舉辦免費腹部超音波檢查活動，以推動40歲以上民眾都能每年進行一次腹部超音波檢查，早期發現肝癌。共有275位名眾參加，其中篩檢出肝臟腫瘤4位、肝硬化1位、腎臟腫瘤2位、腎囊腫28位、腎結石16位、膽結石48位、膽息肉26位共125人，且多數個案都有脂肪肝問題。

▲▼ 全台24家醫院合作聯合舉辦免費腹部超音波檢查活動 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

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嘉義基督教醫院表示，根據去年腹部超音波受檢人數有227人，共檢出有9位明顯異常，分別為肝臟腫瘤3位、腎臟腫瘤2位、腎囊腫1位、腎水腫1位、膽管擴張疑似膽囊炎2位，且多數個案都有脂肪肝問題，所幸9位有明顯異常個案經回診進一步檢查，都非惡性腫瘤，定期追蹤即可。今年嘉基更擴大提供300個名額供民眾免費登記檢查，也呼籲每年一次腹部超音波檢查，讓肝病在台灣除名。

▲▼ 全台24家醫院合作聯合舉辦免費腹部超音波檢查活動 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基胃腸肝膽科陳啟益醫師指出，依衛福部資料顯示，肝癌為國人十大癌症發生率第5位，發生人數為1萬1,272人。110年國人死因統計資料顯示，有1萬2,035人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中，慢性肝病及肝硬化為主要死因的第10位，而肝癌則高居我國主要癌症死因的第2位。每年還是有7000多人因為肝癌而過世，其中有許多是守護家庭重要的經濟支柱，一人得肝癌，全家頓失依靠。

▲▼ 全台24家醫院合作聯合舉辦免費腹部超音波檢查活動 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

雖然公共衛生觀念的提升、藥物治療及大規模疫苗注射，台灣的B肝盛行率已大幅降低，且約有2成肝癌，並非因罹患B、C肝炎所導致，近幾年隨著國人飲食習慣如喜好手搖杯含糖飲料、高脂肪食物、油炸食物及久坐缺乏運動等，因此導致體重增加及非酒精性脂肪肝病等健康問題。這種健康警訊，雖無立即性的危害，若長期未改善或不治療，即有可能演變成慢性肝炎，進而發展成肝纖維化，最終導致肝硬化及肝癌。醫師也提醒，藉由控制體重、均衡飲食、規律運動、養成健康生活型態有助改善脂肪肝。

嘉基與肝基會本於照顧國人健康使命，超前部署，希望結合社會各界愛心力量執行「今年超了沒？全民腹超活動計畫」，藉由腹部超音波檢查，早期發現肝腫瘤。簡單、不痛、沒有輻射、確診率高，是篩檢肝癌最重要的利器。

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