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打造全台唯一家庭照顧者資源地圖　嘉基微笑商店「展店」數量提升

▲▼ 嘉基社區微笑商店再「展店」 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基社區微笑商店再「展店」 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

面臨超高齡社會的到來，嘉義基督教醫院17日於綠食光1929餐廳舉辦「社區守門員 微笑商店2.0 UP記者會」，除了公佈介紹全嘉43間微笑商店外，也有家庭照顧者的實際經驗分享，市長黃敏惠也出席表示肯定，希望提高全民對於家庭照顧者與長照資源的認識，進一步深化嘉義市為宜居幸福城市的目標。

▲▼ 嘉基社區微笑商店再「展店」 。（圖／嘉義基督教醫院提供）


「在實務上發現，有許多隱性家庭照顧者因為種種原因，像是不知道有長照資源、害怕打1966、覺得陌生人到家裡怪怪的…等等，遲遲未踏出申請長照資源的第一步。」嘉基長照服務發展中心副主任曾麗吟說，其實每個人可能都是未來的長照使用者，微笑商店不僅是一個對家庭照顧者友善的地方，更重要的是，社區內的商店因為先對長照資源有瞭解，就可提升長照資訊對一般民眾的可近性，甚至店家會主動發現需要支持的照顧者，鼓勵他們尋求長照資源協助，預防長照悲歌的發生。

▲▼ 嘉基社區微笑商店再「展店」 。（圖／嘉義基督教醫院提供）


黃敏惠表示特別感謝嘉基與嘉義市政府共同推廣在地特色店家，結合喘息照顧咖啡以及微笑商店佈建家庭照顧者的支持網絡，從去年的24間擴展至今年的43間，打造全台唯一的家庭照顧者資源地圖，透過店家作為社區裡的守門員，強化鄰里關懷與提升資源連結的有效性。


今年59歲的蕭小姐在會中分享，自己照顧失智的媽媽已12年，媽媽從輕微失智還能自由行動，到現在已經大小便失禁，不分日夜自言自語且非常躁動，有時候自己常感到心力交瘁。幸虧有長照服務的資源進入，讓她有了放鬆的時間，以前她只會到連鎖速食店或便利商店坐著休息，但得知有照顧者微笑商店的服務後，她喘息的口袋名單增加了許多，微笑商店因為很能理解他們的境況，透過親切的問候與服務，讓她的心放鬆了不少，也感謝嘉基家照服務舉辦的各種活動。

▲▼ 嘉基社區微笑商店再「展店」 。（圖／嘉義基督教醫院提供）


隨著人口老化、少子化社會趨勢，家庭無力獨自負擔的「長期照顧責任」也變成了家庭的「新風險」；嘉基副院長周恬弘指出，嘉基自2016年起承接家庭照顧者服務方案，由艷紫荊與滿天星兩處服務據點提供家庭照顧者提供個別性服務；2020年發起每月一杯照顧咖啡的活動，慰勞辛苦的家庭照顧者。透過今天的記者會，希望再進一步，讓民眾對於照顧者資源更加了解，家庭照顧者經由社工評估符合資格便能獲得「嘉義市微笑商店」會員卡，憑卡享有特約商店專屬優惠，讓身心取得更好的平衡與壓力釋放。相關資源聯繫方式請洽：05-2348836(家照支持服務)

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