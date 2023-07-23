快訊／午後對流雨區擴大！雙北13縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

▲13縣市大雨特報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，氣象局今(23日)下午13時55分針對13縣市發布大雨特報，提醒雷擊。

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園至苗栗、雲林至高雄、南投地區及大臺北、臺中、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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大雨特報

影響時間：23日下午至23日晚上

大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣山區