南部挫咧等？專家曝歐洲模式預測　杜蘇芮走法像「強颱莫蘭蒂」

▲杜蘇芮颱風走法像7年前莫蘭蒂颱風。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風進逼，氣象局表示，最快明晚間(24日)晚間到周二(25日)清晨發海警，周二白天陸警，從台灣東南部登陸機率大。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，最新的歐洲模式預測，杜蘇芮走法有點像7年前的莫蘭蒂，南部應該印象深刻，不過還有調整空間，未來36小時是關鍵時刻。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最新的歐洲模式預測，杜蘇芮這個走法有點像7年前的莫蘭蒂，南部的朋友應該印象深刻，各國官方預測也有往這個調整的趨勢，不過誤差範圍還是不小，在台灣東部海域到呂宋島北端，表示還有調整空間，所以現在確切的講登陸地點、放假，都還太早、沒有意義，未來36小時關鍵時刻。

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莫蘭蒂為2016年西北太平洋最強的熱帶氣旋，更是21世紀西北太平洋海域第4強風暴，當時各大電腦數值預報模式均預期莫蘭蒂會在台灣東海域轉向，隨後預報卻大幅將其路徑向西調整，結果莫蘭蒂以巔峰強度直撲呂宋海峽，在台灣東部帶來超大豪雨，強風直接襲擊南台灣與澎湖、金門等離島，高雄港多艘船舶斷纜漂流，全台超過72萬戶停水、110萬戶停電，其南部災害嚴重。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，據氣象局最新預測路徑，颱風路徑稍稍往南修正，直接侵襲台灣機率還是最高，至於登陸點先看看就好，因為還要把颱風跟台灣地形互動納入考量，還會再東西南北微調。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，另一個重點是，杜蘇芮抵達台灣附近時，強度至少是中颱上限或強烈颱風，環流很廣，暴風圈很大，可能路徑確定了，暴風圈就摸到了，反應準備時間會很短，因為侵襲台灣的機率仍然很高，建議今天先做一下初步準備，不要再說「來了再說」。

▲杜蘇芮颱風最新路徑預測。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象局今上午最新預報路徑出爐，氣象局則表示，杜蘇芮颱風預計明天周一(24日)北轉，接近台灣前將達中颱上限，或甚至更強，依目前最新預報路徑，杜蘇芮從台灣東南部登陸機率大，但未來更北或更南都有可能，預計周一晚上(24日)到周二清晨(25日)可能發布海警，周二白天可能發布陸上颱風警報，周三和周四(26日~27日)風雨遍及全台，東部和中南部風雨最劇。

中央氣象局預報員徐仲毅表示，杜蘇芮颱風接近台灣過程強度將增強，接近台灣前將達中度颱風上限，暴風半徑從100公里變大到300公里左右，對台灣影響免不了，提醒嚴加戒備。

徐仲毅指出，目前各國預報相當接近，往台灣東南部沿海這一帶靠近機率高，離台灣近且有影響，強度為中颱上限，甚至不排除更強，不過路徑預報還是有變數，以現在路徑來看，明天周一晚上(24日)到周二清晨(25日)有可能發布海警，周二白天可能發布陸上颱風警報。

徐仲毅說，目前路徑預報，杜蘇芮從台灣東南部登陸機率大，但未來更北或更南都有可能，颱風預報跟真實路徑一定不會一樣，但會接近，但預估全台都會有影響，影響最大為東半部、中南部，若路徑偏北，北部、東部影響也會相當大。