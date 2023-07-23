杜蘇芮最快周二白天發陸警！風雨最劇搖滾區曝　連2天「紅到紫爆」

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風進逼，明天周一(24日)北轉，靠台灣前達中颱上限，甚至更強，氣象局表示，目前最新預報路徑，杜蘇芮從台灣東南部登陸機率大，但未來仍有變數，預計明天晚上到周二清晨(25日)可能發布海警，周二白天可能發布陸上颱風警報，周三和周四(26日~27日)風雨遍及全台，東部和中南部風雨最劇。

▲颱風帶來降雨影響和趨勢。（圖／氣象局）

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中央氣象局預報員徐仲毅表示，杜蘇芮颱風目前位鵝鑾鼻東南方1200公里，杜蘇芮今天(23日)行經方向偏西北西，明天往西北方向北轉，角度決定影響台灣程度，北轉角度跟接近台灣哪個方位及影響台灣天氣程度有關。

徐仲毅提醒，杜蘇芮颱風接近台灣過程強度將增強，接近台灣前將達中度颱風上限，暴風半徑從100公里增為300公里左右，對台灣影響免不了，須嚴加戒備。

▲杜蘇芮颱風7/23上午最新路徑預報。（圖／氣象局）

降雨部分，徐仲毅說明，周二受到颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島、基隆北海岸降雨增加，西半部也有會有降雨；周三、周四為杜蘇芮最接近時間點，影響遍及全台，各地有降雨或局部大雨、豪雨，其中東半部、中南部影響最大，颱風路徑若偏北，降雨對東北部、北部影響也會很大。不過路徑還是有變化，降雨預報還是有不確定性。

針對颱風路徑，徐仲毅指出，目前各國預報相當接近，往台灣東南部沿海這一帶靠近機率高，離台灣近且有影響，強度為中颱上限，甚至不排除更強，不過路徑預報還是有變數，以現在路徑來看，明天晚上到周二清晨有可能發布海警，周二白天可能發布陸上颱風警報。

▲杜蘇芮颱風7/23上午最新路徑預報。（圖／氣象局）

徐仲毅說，目前最新路徑預報上來看，杜蘇芮從台灣東南部登陸機率大，但未來更北或更南都有可能，颱風預報跟真實路徑一定不會一樣，但會接近，預估全台都會有影響，影響最大為東半部、中南部，若路徑偏北，北部、東部影響也會相當大。

至於颱風假可能性，徐仲毅表示，周三、周四最接近，雨勢影響最大，周二風力增強，周三和周四風強雨大，至於颱風假要看屆時天氣預報，地方政府會看預報說明。