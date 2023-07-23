快訊／東洋涉內線交易又爆「疑A藥價差」！前總經理400萬交保

▲台灣東洋(股票代號4105)前總經理施俊良（上圖）前年因涉內線交易罪以300萬交保，今又傳出利用「藥價差」涉登載不實等罪遭士林地檢署搜索。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

台灣東洋藥品工業（4105）又出事！東洋內部人涉洽談代理德國BNT疫苗過程有內線交易，前年被檢方依違反證券交易法搜索，前經理施俊良及重症醫療副總屈志源各以300萬、200萬交保，全案偵辦中。豈料，又爆東洋疑用「藥價差」涉賺價差，21日士林地檢署兵分多路搜索東洋公司，約談包括前經理施俊良及東洋創辦人蕭英鈞等人，檢方複訊後諭知施以400萬元交保、蕭50萬交保。

士林地檢署2021年經蒐證發現東洋內部人涉嫌於洽談代理德國BNT疫苗過程中內線交易，2021年10月15日由主任檢察官陳彥章、檢察官胡原碩指揮調查官搜索東洋公司及犯罪嫌疑人居住所，時任經理施俊良、副總經理屈志源各以300萬、200萬交保。

豈料，內線交易案積極偵辦中，檢方又循線及接獲檢舉發現東洋利用藥品價差賺暴利，甚至涉嫌詐領健保，士檢21日指揮調查局兵分多路，搜索東洋公司、犯罪嫌疑人住居所20餘處，並扣相關資料，並約談前經理施俊良及東洋創辦人蕭英鈞等共14人。

檢方複訊後，認定施俊良等人違反證券交易法特別背信罪、刑法業務登載不實罪、稅捐稽徵法詐術逃漏稅捐罪、商業會計法開立不實發票罪等犯罪嫌疑重大，其中就施俊良諭令以400萬元交保、另就其餘被告諭令各以10萬元至50萬元不等金額交保在案。

所謂「藥價差」例如1顆藥成本為5元，醫院以8元購買，健保局支付10元，如此一來醫院可賺2元，藥商賺3元，如此一來也讓醫院與藥商為能拿多少利潤，開始各顯神通，努力爭取與談判對自己最佳利益。

台灣東洋藥品工業股份有限公司（4105.TW）創立於1960年7月，是國內前3大學名藥廠，致力於藥物製劑的研究與開發，擅長的製劑種類廣泛，包括液體、半固體、固體、外用等，產品主要銷售於大型醫院。