　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普機密文件案訂明年520開庭　正值總統大選白熱化

▲▼川普回到海湖莊園發表演說，在群眾簇擁下走上講台。（圖／路透）

▲美國前總統川普。（圖／路透）

中央社邁阿密21日綜合外電報導

美國前總統川普因卸任後不當持有機密文件遭起訴，承審法官宣布本案訂於明年5月20日開庭審理。審理期間適逢美國總統大選進入白熱化，對川普帶來新挑戰。

川普被控2021年初卸任後把一些機密資料帶回佛羅里達州的「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）寓所。美國司法部今年6月起訴川普涉及不當持有國防機密、串謀妨害司法、對調查人員不實陳述等罪。

「華爾街日報」報導，本案承審法官甘農（Aileen Cannon）是川普任內獲任命。她駁回川普陣營全案應待2024年總統大選後再展開審理的聲請，但也沒應司法部所請於今年12月開審，稱司法部提出的審理時程「快得非同尋常，有違確保公平審判」。

雖然2024年美國總統選舉的相關提名日程尚未完全確定，但2016年時川普於5月就從共和黨內初選脫穎而出。目前川普在共和黨內的支持度遙遙領先其他對手，明年密件案開始審理後他很可能已從共和黨內出線，將讓選戰複雜化。

法新社報導，川普是美國史上首位面臨聯邦刑事控罪的卸任總統。本案檢方聲請法官自今年12月開始審理，川普的辯護律師團則聲請明年11月選後再開庭。

甘農（Aileen Cannon）今天宣布，選擇明年5月開庭是為讓雙方有時間處理超過110萬頁的證據，以及審理期間案件核心機密文件拿捏帶來的挑戰，「所有人都同意，被告們需要足夠時間閱卷及評估」。

甘農過去是由川普任命，經隨機分案分配到承審這場矚目案件。

明年5月的審判將於美國佛州皮爾斯堡（Fort Pierce）的聯邦法院舉行，當地也是川普2016年、2020年大選的鐵票區。

77歲的川普是最有可能獲共和黨提名的候選人，而首次開庭時間恰巧在黨內初選接近尾聲時。

共和黨全國代表大會（RNC）將於明年7月15至18日在威斯康辛州密爾瓦基舉行，屆時正式提名黨內候選人，但各州初選大多在明年5月20日之前明朗化。

川普發言人樂見法官決定不在今年12月開庭，並稱這是「（司法部）拒為總統川普提供公平法律程序的一大挫敗」「如此寬鬆的時程安排，讓總統川普和他的法律團隊得以繼續力抗這空洞的騙局」。

里契蒙大學（University of Richmond）法學教授托比亞斯（Carl Tobias）表示，法官選擇明年5月開庭，似乎是想在檢辯之間尋求折衷。

托比亞斯說，川普屆時可能尋求進一步讓開庭時程延後，因為過去幾十年他每場官司都很愛拖延，「他把拖延（官司）視為利多」。

美媒此前指出，遭起訴或定罪都不妨礙川普競選，然而一個遭起訴甚或遭判刑者成為主要政黨候選人的情況將非比尋常。

最複雜情況當屬川普遭判刑甚至入獄卻當選總統。其中一種發展是川普屆時可向聯邦法院興訟，請法官依憲政遇重大挑戰而裁定他從獄中獲釋；其二是在川普就職前依憲法第25修正案即刻將他免職，理由為「無法履行職責和權力」。但無論何種都會出現外界難以預料的情勢發展。

ET快訊
快訊／4年來首個颱風假？　氣象局回應了
快訊／NBA球星現身！　球迷擠爆北車
快訊／國家警報響了！　大雷雨彈轟4縣市
快訊／淡水腐屍！　男家中客廳「孤獨死」
JR認交往過「七朵花成員」！　爆對象一個換一個
快訊／雨區持續擴大！　11縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

首爾隨機殺人1死3傷！他「手持刀藏背」見情侶就砍　女逃命喊快關門

美國男按摩師「廁所裝針孔」被捕　117女姓名、年齡全被他記下

經濟艙乘客「猛闖商務艙」　美飛台灣班機折返舊金山

日本奈良鹿「鞠躬」次數減少　研究：與新冠疫情有關

川普機密文件案訂明年520開庭　正值總統大選白熱化

美國「雄性」大猩猩生下孩子！　動物園直擊哺乳畫面嚇傻

42°C不開冷氣！航班延誤「乘客卡機上3小時」熱爆　有人暈倒

國中屁孩叫囂鬧事！　日本麥當勞直接「禁止全校學生」出入

研究：新冠「腦霧」對大腦認知影響　相當於衰老10歲

台女出國玩遭印男摸臀　老公氣炸「單挑整團」比倒讚嗆聲

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

首爾隨機殺人1死3傷！他「手持刀藏背」見情侶就砍　女逃命喊快關門

美國男按摩師「廁所裝針孔」被捕　117女姓名、年齡全被他記下

經濟艙乘客「猛闖商務艙」　美飛台灣班機折返舊金山

日本奈良鹿「鞠躬」次數減少　研究：與新冠疫情有關

川普機密文件案訂明年520開庭　正值總統大選白熱化

美國「雄性」大猩猩生下孩子！　動物園直擊哺乳畫面嚇傻

42°C不開冷氣！航班延誤「乘客卡機上3小時」熱爆　有人暈倒

國中屁孩叫囂鬧事！　日本麥當勞直接「禁止全校學生」出入

研究：新冠「腦霧」對大腦認知影響　相當於衰老10歲

台女出國玩遭印男摸臀　老公氣炸「單挑整團」比倒讚嗆聲

她吃好市多1款披薩嫌「瓦斯味很重」！老饕一看傻了：貴的食材欸

女高中生PO內衣照被退學　拍寫真出道！泳裝照竟「撞臉職棒球星」

真人《航海王》預告來了！尾田榮一郎認了看劇本曾疑：魯夫不會這樣說話

七夕送禮攻略！性感發電機、表白情詩躍上香水　沒有女孩能抗拒

不是記錯出局數　邱智呈接殺送分：本能反應想接住

快訊／雨區再擴大！13縣市大雨特報　最新警戒區域曝

陳智菡批「往柯文哲身上砸泥巴」　苗博雅回擊：被她的神邏輯笑死

杜蘇芮對「台灣3地」威脅性大　氣象局曝颱風假可能性

首爾隨機殺人1死3傷！他「手持刀藏背」見情侶就砍　女逃命喊快關門

優付方案搏買方目光　專家：「先甘後苦」當心交屋後成重擔

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

國際熱門新聞

「魔獸」爆Me too！　男網友控：強迫3P被硬上

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

網紅深蹲被槓鈴壓斷頸　頭部前推身亡

日本遊客中「台灣人最會買」！驚人數據曝

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

鄰居「13年不關水龍頭」！他見理由崩潰

OL失蹤驚動全公司　竟在廁所睡死

美核潛艦停南韓　北韓：符合動用核武條件

杜蘇芮下周起「威力極強大」！日本最新預測曝

台女遇印度鹹豬手摸屁股　撂英文嗆聲

南韓總統岳母遭「當庭羈押」　倒地痛哭喊冤

南韓收到來自台灣可疑包裹　撤離1700人

南韓：北韓向黃海發射巡航導彈

刑事局：南韓「可疑包裹」來自中國

更多熱門

相關新聞

「雄性」大猩猩生孩子　園方看牠哺乳嚇傻

「雄性」大猩猩生孩子　園方看牠哺乳嚇傻

美國俄亥俄州一間動物園的工作人員驚訝地發現，園內一隻「雄性」大猩猩竟然生下了猩猩寶寶。外媒報導稱，這隻名為蘇利（Sully）的大猩猩自2019年來到園區後，管理員一直以為牠是雄性，直到他們看到蘇利為寶寶哺乳的樣子才知道牠其實是隻母猩猩，接下來園方將進行DNA測試以確定「孩子的爸」是誰。

嬰兒被保母忘在56℃車內5小時　嘴唇發紫亡

嬰兒被保母忘在56℃車內5小時　嘴唇發紫亡

13歲女孩被綁架　寫一張紙條成功獲救

13歲女孩被綁架　寫一張紙條成功獲救

拜登提拔CIA局長入閣　提供俄烏情報關鍵角色

拜登提拔CIA局長入閣　提供俄烏情報關鍵角色

快訊／美軍基地發生車禍　1死5傷

快訊／美軍基地發生車禍　1死5傷

關鍵字：

川普機密文件520美國總統大選北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊爆A咖男星「未婚生子」！1提示太明顯

魔獸爆「強迫男網友3P」遭起訴！

「魔獸」爆Me too！　男網友控：強迫3P被硬上

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖　12字吐心聲

1打1帶2月兒搭飛機崩潰！「大咖男神伸援手」　

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！

台大咖女星人設翻車！「賣悲慘身世」被爸拆穿

高鐵自由座　她坐5分鐘就遭人驅趕

更多

最夯影音

更多
被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典
張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面