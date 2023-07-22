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美女嬰遭保母鎖車內「56℃高溫」悶5小時　嘴唇發紫亡！體溫計破表

▲▼兒童、嬰兒、熱死車上、車內中暑、汽座、安全座椅。（圖／CFP）

▲美國一名10個月大女嬰被保母忘在車上至少5小時，最後在高達56℃的車內熱死。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

今年6月是全球有紀錄以來最熱的6月，且異常高溫恐持續到8月。然而，美國佛州19日卻有保母將年僅10個月大的女嬰忘在車內至少5小時，當時戶外氣溫為36.6℃，估計車內超過56℃。直到母親準備接小孩回家時，才發現自己孩子仍被繫在高溫車內的安全座椅上，嘴唇發紫，送醫時體溫計被量到破表，最終宣告死亡。

根據CNN、FOX13報導，佛州貝克郡（Baker County）治安官辦公室發布的逮捕報告顯示，46歲保母朱維爾（Rhonda Jewell）19日上午8點左右就接走這名10個月大女嬰，但她接下來前往另一戶家庭照顧其他3名孩子時，卻將嬰兒獨自留在車上至少5個小時。朱維爾說，當時她看女嬰睡著了，就先進入屋內與其他孩子互動，「完全忘記」女嬰被留在車上。

▲▼兒童、嬰兒、熱死車上、車內中暑、汽座、安全座椅。（圖／CFP）

▲女嬰送醫後被發現體溫已達到醫院體溫計的最高溫度。（示意圖／CFP）

報告指出，直到女嬰母親下午1點抵達指定地址接小孩時，才發現自己的孩子仍然被繫在高溫車內的兒童安全座椅上，她撥打緊急服務電話稱，孩子已經沒有呼吸並且嘴唇發紫，送醫後被宣布死亡。急救人員趕抵現場時發現女嬰皮膚摸起來很燙，當局表示，醫護人員量測女嬰體外溫度為102.1℉（38.9℃），體內溫度則為110℉（43.3℃），但這已是醫院體溫計能顯示出最高溫度。

治安官辦公室表示，事發當時車內溫度估計高達56.1℃，而當天下午1點左右的氣象預報顯示戶外氣溫為36.6℃。且專家表示，在沒有開車內空調的情況下，即使戶外氣溫只有30多℃，不到1小時車內溫度也會飆升至50多℃。

朱維爾目前已經因過失殺人的重罪指控被捕，20日被送往看守所拘留後，繳納2.5萬美元（約新台幣77.5萬元）的保釋金獲釋。報導指出，這已是今年全美第14起兒童死於高溫車內的事故，同時也是佛州的第6起事故。

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