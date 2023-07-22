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南韓毒氣包來自中國「貨轉郵」　中華郵政暫停寄件！不排除罰15萬

▲▼南韓濟州島某居民也表示，收到從台灣寄來、內容物不明的國際包裹。（圖／濟州特別自治道廳）

▲南韓濟州島身障機構收到毒氣包，為來自中國經台灣貨轉郵包裹。（圖／濟州特別自治道廳）

記者李姿慧／台北報導

南韓1處身障機構收到台灣寄出「毒氣包裹」，至少造成3人送醫，刑事局昨(21日)晚揭露包裹是自中國以「貨轉郵」海運來台灣，經中華郵政理貨後空運出口至南韓，未入境台灣。中華郵政表示，目前已暫停該攬貨的轉運業者寄送到韓國郵件，經查有危害事實，將開罰15萬元，若造成中華郵政損失將求償。

中華郵政郵務處副處長林立富表示，中華郵政昨天與韓國郵政密切聯繫，相關郵包確實來自台灣境外，為貨轉郵郵件，沒有入境台灣，是轉運、集運業者去招攬境外郵件，郵件來自各國包括中國，昨天這批問題郵包來自中國，韓國目前查到有問題的有3件。

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林立富強調，中華郵政昨也展開地毯式調查，發現該批問題郵包為轉運業者6月23日轉運的郵件，總共有2507件寄送到韓國各地，其中3成來自中國，為電子商務包裹，目前韓國查獲3件問題郵包名義上為化妝品貨品，在何電商平台購買仍待進一步調查，至於其他是否還有問題郵包，目前由韓國調查中。

林立富強調，目前中華郵政已經針對該轉運業者暫停發送郵件到韓國，將等候韓國調查結果，韓方預估調查時間至少要1周以上，一旦調查結果顯示確實有危害人體，將根據契約開罰攬貨的轉運業者15萬元，若還造成中華郵政損失，將進一步求償。

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