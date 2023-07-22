寄韓國收容機構害3人不適！警：台灣只是轉運站　毒包裹畫面曝光！

▲韓國毒包裹害3人，寄件地點曝光，台灣只是轉運站。（圖／翻攝自YouTube／MBN News）

記者邱中岳／台北報導

南韓蔚山市一處身障人士收容機關，20日收到疑似來自台灣寄來的國際包裹，豈料院長等人打開包裹時，卻突然感到頭暈、呼吸困難，懷疑包裹裡含有有毒氣體，所幸經過消防當局送醫後已無大礙，目前當地警方正在調查該件包裹的來歷。刑事局追查發現，台灣只是中轉站，包裹從中國大陸貨物轉成郵件，再透過中華郵政轉往南韓，並未入境台灣，而毒包裹的樣貌也終於曝光。

根據韓媒報導，位於南韓蔚山廣域市東區的一處成年發展遲緩患者收容中心，20日該收容中心的院長、職員共3人打開巴掌大的黃色包裹，並拆開信封袋，上頭的寄件人署名為來自台灣的國際包裹，豈料院長在打開竟然同時感到一陣暈眩、頭暈、呼吸困難，甚至還伴隨著麻痺症狀。

▲韓國毒包裹害3人，郵包照片曝光，台灣刑事局查出，只是轉運經過台灣。（圖／記者邱中岳翻攝）

蔚山消防本部20日中午12時29分接獲報案後，旋即派人前往該收容中心，將院長、職員等3人緊急送醫，幸好3人已恢復健康、生命並無任何大礙；至於收容中心內所住的50名患者等共70人，警方、消防當局、軍方、環境部已將其另行安置，防止有毒氣體在收容中心內擴散而不慎吸入。

警方透露，雖然該件國際包裹的外層確實寫著該收容中心的地址、收件人姓名、電話號碼，但實際上該收容中心並無該名職員，且上頭寫著的電話號碼也是空號；另外，其實該收容中心才於3天前收到同樣從台灣寄來的包裹，裡頭裝有軟管分裝瓶的化妝品。

該件包裹標示著來自台灣，刑事警察局也不敢大意立刻進行查證，經查該些郵包係自中國以「貨轉郵」方式海運來台，再經中華郵政貨轉中心理貨後以空運出口至南韓，並未入境我國。

刑事警察局透過駐韓聯絡官與當地警方保持密切聯繫，交換情報，目前韓方針對相關物品進行鑑驗中，本案並與法務部調查局及相關單位共組專案小組深入追查中。