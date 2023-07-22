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9千噸垃圾清不完　「快要被淹沒」埔里清潔隊險搬家...驚人畫面曝

▲▼南投埔里垃圾堆積重達9千噸，清潔隊呼籲縣府，協助找尋更大的堆置場。（圖／鎮長廖志城臉書，下同）

▲▼南投埔里垃圾堆積重達9千噸，清潔隊呼籲縣府，協助找尋更大的堆置場。（圖／鎮長廖志城臉書，下同）

記者鄧木卿／南投報導

南投埔里鎮垃圾堆積如山，數量高達9千噸，即使已減少至7千多噸，仍是讓路人掩鼻作噁，最誇張的是，由於埔里鎮沒有垃圾掩埋場，在其他鄉鎮協助不及的情況下，垃圾全都堆在清潔廣場，但這陣子高溫炎熱，惡臭的空氣更引起當地民眾和外來遊客反感，更讓清潔隊幾乎要被垃圾淹沒，縣府甚至打算讓清潔隊暫時搬離。對此，清潔隊表示暫時不會將辦公室搬走，反而希望縣府協助找尋一塊更大空地當作堆置場，才是真正的解決之道。

▲▼南投埔里垃圾堆積重達9千噸，清潔隊呼籲縣府，協助找尋更大的堆置場。（圖／鎮長廖志城臉書，下同）

南投縣沒有焚化爐，垃圾全往別縣市送，有時別縣市自己垃圾量飽和也會拒收，因此一直受制於人，埔里前年也曾累積數千噸垃圾，後來慢慢在去年11月才清運完畢，不料，今年10天春節長假過後，外來遊客太多，垃圾量又暴增8、9千噸，垃圾山位在埔里熱鬧街區，引發當地民眾相當大反彈。

▲▼南投埔里垃圾堆積重達9千噸，清潔隊呼籲縣府，協助找尋更大的堆置場。（圖／鎮長廖志城臉書，下同）

不僅路過民眾受不了，位在垃圾山旁的清潔隊辦公室，更是切膚之痛，縣府考慮到內勤隊員每天和垃圾相處，有意將辦公室暫時搬到產業微型園區中心，等到垃圾清運完才搬回來；但清潔隊認為緩不濟急，因為要等到年底才能搬進園區，或許到了年底，垃圾已清得差不多了，辦公室也就不需要搬了，還有另一個問題是，外勤隊員仍留在現場清理垃圾，這樣對外勤隊員不公平。

清潔隊表示，興建焚化爐的困難度太高，目前可以解決堆積如山的垃圾急迫問題，就是找尋更大且遠離人居的空間堆置，然後由委外的清運廠商慢慢清運，才是解決之道。

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