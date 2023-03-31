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社會 社會焦點 保障人權

帶乳牛上場！反對大鹿港建第5座焚化爐　環團號召百名鄉親抗議

記者唐詠絮／彰化報導

彰濱焚化爐開發案通過環評，廠商跟工業局今施工前說明會，彰化環團號召上百酪農、文蛤農，帶著牛隻、割草機等到場抗議，高舉「反對鹿港設置有害事業廢棄物焚化爐」白布條，並強調大鹿港已有4座焚化爐，要求立即停工撤銷開發，並包圍會議現場，最後開發商晶鼎和工業局代表被請出會場，會議無法進行而流會。

▲反對彰濱設焚化爐環盟到場抗議。（圖／彰化環盟提供，以下同）

▲反對彰濱設焚化爐環盟到場抗議。（圖／彰化環盟提供，以下同）

▲反對彰濱設焚化爐環盟到場抗議。（圖／彰化環盟提供，以下同）

彰濱服務中心主任王志明表示，晶鼎的焚化爐主要處理工業汙泥等無害事業廢棄物，也通過環評，有專家學者把關，也已辦過2次座談會，對於部分廠商對於空汙有疑慮，都會與民眾來溝通，強調未來會加嚴排放標準，也會成立監督管理委員會加強管理，但此說明並沒有得到現場抗議人士認同。

▲反對彰濱設焚化爐環盟到場抗議。（圖／彰化環盟提供，以下同）

彰化縣環盟總幹事施月英表示，鹿港方圓7.2公里已經有4座焚化爐，密集度已經是全台最高，現在彰濱鹿港區又要再設置，目前晶鼎事業將新設的廢棄物焚化爐，將處理全國各地的事業廢棄物，每天可燒700公噸，其燃燒過程會排放大量有害物質，勢必增加PM2.5、戴奧辛、重金屬、惡臭等汙染。

▲反對彰濱設焚化爐環盟到場抗議。（圖／彰化環盟提供，以下同）

福興鄉鄉長蔣煙燈指出，彰化縣酪農業鮮乳的產量佔全國60%，如果福寶村受到污染，也會影響全國人民的健康，立即停止焚化爐的建置，希望晶鼎公司滾出去彰濱工業區。「他所設置的焚化爐要燒事業廢棄物，事業廢棄物是來自全國各地，我們福興鄉人民站在反對的立場，希望晶鼎公司滾出彰濱工業區。」

▲反對彰濱設焚化爐環盟到場抗議。（圖／彰化環盟提供，以下同）

福興酪農業許班長說，今天代表全國的酪農，堅持反對焚化爐的設置，酪農專業區成立至今已經50年，台灣四大牛奶廠都在福寶酪農專業區收牛奶。福寶專業區的酪農努力經營50年，花費十幾億經費，事業跟財產都在這個專業區裡面。這個開發案如果來設置，造成的空氣污染、環境污染，可能會造成乳牛生病，今天看到的這些健康的小牛，可能會有呼吸道感染或著其他疾病，會對酪農業造成很大的影響。

許班長強調，酪農業跟所有的福興鄉鄉民跟彰化縣民都來堅持反對，絕對不能讓他設置。彰濱工業區內已經有五個焚化爐，這個焚化爐設置絕對是沒有必要的。彰化縣已經受到南北夾擊的空氣污染，救救彰化人一條命。

▲反對彰濱設焚化爐環盟到場抗議。（圖／彰化環盟提供，以下同）

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