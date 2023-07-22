天使輪沈沒上千貨櫃落海　杜蘇芮來襲！關鍵72hrs搶抽500噸油料

▲天使輪在高雄外海沉沒，貨櫃漂流海上，港務局派船進行打撈。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

貨櫃輪天使輪21日凌晨在高雄港外海因船身進水沉沒，5、600只貨櫃落海落海漂流，目前貨櫃多數集中漂流到屏東林園及東港附近海域，高雄港今（22）日出動17艘船隻投入貨櫃打撈作業，並已轉知附近航行船舶注意航安，海巡署也持續協助監控，目前狀況暫時不影響高雄港船舶進出。

由於杜蘇芮颱風即來襲，不僅可能直撲台灣而來、甚至登陸，強度更可能成為強烈颱風，屆時海象惡劣，不僅要從沉沒海底數十米深的天使輪船體中，把油抽上岸的工作將更加困難，若是船體因為強風巨浪而破裂，恐將造成環境浩劫，因此相關單位以台灣本島26日將進入暴風圈推估，明天（23日）起，將是完成天使輪抽除油料的「關鍵72小時」。

▲天使輪在高雄外海沉沒，港務局派船進行船體油污打撈。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

港務局表示，目前一港口及二港口尚維持正常進出港作業，為維護港外海域航行安全，協請港勤業者調派港區工作船於航道周邊警戒，仍請海巡署持續協助巡視港外狀況，隨時回報高雄港務分公司，俾利即時採取應變措施，截至昨天為止，總計打撈上岸貨櫃數量共23只，今日上午仍持續進行打撈作業中。

▲天使輪在高雄外海沉沒，貨櫃漂流海上。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

由於天使輪船上仍存有燃油，為避免燃油外洩污染海域，已於昨21日下午1時許於該輪周圍圍設攔油索，高雄港務分公司亦適時巡檢該區水域及攔油索狀況，如遇海象不佳造成攔油索斷裂，立即派員修復，若接獲相關單位發現油污通報時，也派員即時處理。

針對船上既有油櫃部分，因船員棄船前已關閉油艙油閥，故尚未發生油料外洩污染情形，今天海事工程公司潛水人員將備好潛水設備，明天則將進行施作船況檢查及封堵油櫃通氣孔，以利後續船體油櫃抽油作業進行。