妹妹母單30年「開7條件徵男友」年薪百萬！哥哥嫌棄：標準太高

▲妹妹至今還沒有談過戀愛。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

每個人都希望可以交到理想型的另一半，一名男網友表示，妹妹快要30歲了，至今仍是母胎單身，好奇問了一下妹妹的理想男友條件，妹妹列出7項，身高要175公分以上、學歷要國立大學以上、年薪破百等等，原PO一聽狂搖頭直呼，妹妹認不清自己的條件，貼文掀起熱議。

原PO在Dcard上發文，「妹妹認不清自己的條件怎麼辦」，妹妹希望男友身高175公分以上，身材瘦瘦、長得順眼、學歷要國立大學以上、年薪破百，要體貼溫柔、有時間陪她聊天；而妹妹自己是國立地名大學歷史系，月入3萬多，身高150公分，體重60公斤，長相普通，是個棉花糖女孩。

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原PO透露，以前有3個男生追妹妹，完全不符合妹妹的理想型，「結果就母胎單身到現在已快30歲」，開始著急找不到對象，但看到妹妹的條件，原PO直呼「我覺得她認不清自己的條件如何，像她說的條件的男生，恐怕競爭對手也很多...」。

貼文一出，有網友認同，「建議直接找外國人，比較有人愛這種款，台男大多配不上你妹」、「感覺不止競爭對手多，選擇還很少」、「再次重申，女人活在幻想，男人活在現實」、「最討厭這種，不看自己狀況，還要求東要求西的人了」。

但也有網友認為，妹妹不需要委屈，可以選擇喜歡的對象交往，「沒差吧，頂多就是單身而已，寧缺勿濫」、「不用認清啊，每個人有自己的擇偶權，交不交得到就是她的事」、「不用特別認清呀…她有她的理想，找不到也不會死掉」、「一輩子找不到男朋友也不會死，有什麼好擔心的」。