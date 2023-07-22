颱風假有機會？估周二「接力發海陸警」 杜蘇芮最新路徑曝

▲杜蘇芮颱風侵襲機率增加。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇瑞颱風目前位菲律賓東方海面，下周一(24日)將北轉，氣象局預計下周二(25日)可能發海警，不排除陸警可能。氣象專家表示，下周二(25日)颱風中心及暴風圈接近台灣東南方海面，海陸警報將陸續發布，下周三到下周四(26日~27日)可能經過台灣或在東部登陸，全台可能受強風和豪雨影響。

氣象達人彭啟明表示，周末(22日~23日)多數地區上午晴好，午後雷雨機率高；儘管今年第5號颱風杜蘇芮尚在菲律賓東方，其影響尚未達到台灣，周末天氣可暫時放心，溫度仍將處於高溫狀態，高溫可能達到33到35度，部分地區甚至可能超過36度。

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彭啟明指出，下周一(24日)颱風杜蘇芮將轉向西北，台灣東半部及恆春半島可能出現短暫陣雨，午後雷雨危機依然存在。下周二(25日)颱風將更接近台灣東南方，颱風警報有可能會發出，北部、東部、恆春半島將開始有風雨，中南部將較少受到影響。下周三到下周四(26日~27日)，颱風中心可能經過台灣或在東部登陸，全台將可能受到強風和豪雨的影響。下周五(28日)颱風將遠離台灣，警報解除，風勢將逐漸緩和，但偏南風可能帶來大雨，尤其是在中南部地區。

天氣風險公司分析師、天氣職人吳聖宇則表示，下周一(24日)颱風將轉向西北移動且加速進行，外圍環流的偏東風逐漸接近台灣，東半部、恆春半島有短暫陣雨，西半部仍有局部午後雷雨。下周二(25日)颱風中心及暴風圈接近台灣東南方海面，海陸警報將陸續發布，外圍環流影響漸趨明顯，北部、東半部、恆春半島風雨漸增，中南部位於背風面，感受仍較小。

吳聖宇更指出。下周三到下周四(26日~27日)颱風環流將會經過台灣附近區域，也不排除中心直接在東部登陸，穿過台灣後繼續北上的可能性，對全台灣都有影響，各地有強風豪雨發生機會。

▲杜蘇芮颱風今(7/22)最新路徑。（圖／氣象局）

氣象局預報員林定宜表示，杜蘇芮颱風對台灣可能會有影響，且不容小覷，至於是否從台灣東部登陸還要觀察，目前路徑仍在調整中，歐洲模式預測偏南，美系模式側從台灣東部海面走，兩者有逐漸收斂現象，但仍在調整，目前預測下周二(25日)可能會發海警，至於陸警也是有可能，但時間點要看未來路徑調整時間，陸警仍有不確定性，北轉角度、速度和暴風圈都可能改變。

林定宜指出，杜蘇芮下周一(24日)以後將開始北轉，威力會再增強，到台灣附近是中颱上限，影響會有，但程度要看北偏角度，很久沒有路徑往台灣方向來的颱風，提醒民眾留意。

針對杜蘇芮颱風是否強度增強為強颱，林定宜指出，官方預報到中颱上限，若強一點就變強颱，登陸也可能被破壞，因此仍有不確定性。

▼杜蘇芮颱風侵襲機率增加。（圖／氣象局）