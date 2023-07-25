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「颱風假不是小確幸！」他吐一輩子陰影：同事家被土石掩埋

▲2015年蘇迪勒颱風侵台時，華江橋上的景象。（圖／黃先生提供）

▲2015年蘇迪勒颱風侵台時，華江橋上的景象。（圖／王先生提供）

記者周亭瑋／採訪報導

杜蘇芮颱風來勢洶洶，今（25）日上午已達國家氣象專家認定的「超級颱風」標準。一名從事救難工作長達23年的王先生就透露，曾目睹多個毀滅家園，甚至有同部門弟弟的家被土石流掩埋，不禁感慨「真的不要期望颱風假。」

王先生在「路上觀察學院」感嘆，「人生目睹多個毀滅家園的颱風，親眼看到慘不忍睹的畫面，聽到颱風你真的一輩子都會怕，這照片是我遇過最嚴重之一。」

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他向《ETtoday新聞雲》記者透露，2015年蘇迪勒颱風來襲，他從板橋前往台北上班，並在華江橋上拍下這情景，「同部門弟弟住新店平廣路一段上山，我出門前就知道豪雨成災，打電話給他時，他說正躲在3樓避難，說是家中1-2樓遭到土石流掩埋，無法出門。」

▲2015年蘇迪勒颱風侵台時，華江橋上的景象。（圖／黃先生提供）

▲他當年從家裡出發，準備支援救災工作。（圖／王先生提供）

王先生也提到，「2000年象神颱風，整個汐止都泡在水裡，當時開船去送給受困民眾物資時，看到瓦斯桶在路上漂，從船上站起來，還可以摸到陸橋底部。」

對此，網友們也心有戚戚焉，直言「颱風假的本質是避難命令，不是什麼小確幸，抱持著小確幸的心態真的不應該」、「八八風災那次之後不再期待颱風假，回老家的地上交通全斷，搭飛機經過南迴時，好多人在飛機上哭了，那個景象很深刻。補水庫就好，造成災情不樂見」、「我是2015蘇迪勒受災戶，沒親身經歷真的很難感受大自然的無情」、「學生時期多希望放颱風假，現在自己成家了多希望颱風別來」。

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