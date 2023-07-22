　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／國家警報響了！大雷雨彈轟4縣市　2地防災告警防暴雨

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者林振民攝）

▲午後雷陣雨。（圖／記者林振民攝）

生活中心／綜合報導

氣象局稍早已發布大雨特報，15時26分以及15時31分則再針對新北市、桃園市以及台南市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息。另外，氣象局針對新北市大豹溪、桃園市霞雲溪(優霞雲瀑布區)發布災防告警。

▲▼ 針對「新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼針對新北市、桃園市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

▲▼針對「嘉義縣、台南市」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

氣象局15時26分針對新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分。氣象局15時31分針對台南市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分。氣象局提醒，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

另外，氣象局15時26分針對新北市大豹溪、桃園市霞雲溪(優霞雲瀑布區)發布災防告警，持續時間至17時26分。氣象局提醒，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雷雨示警區域
新北市：樹林區、鶯歌區、三峽區
桃園市：桃園區、大溪區、龜山區、八德區、復興區
嘉義縣：水上鄉、中埔鄉、大埔鄉
台南市：新營區、白河區、柳營區、後壁區、東山區

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局已針對11縣市發布大雨特報。（圖／氣象局）

ET快訊
快訊／4年來首個颱風假？　氣象局回應了
快訊／NBA球星現身！　球迷擠爆北車
快訊／國家警報響了！　大雷雨彈轟4縣市
快訊／淡水腐屍！　男家中客廳「孤獨死」
JR認交往過「七朵花成員」！　爆對象一個換一個
快訊／雨區持續擴大！　11縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她吃好市多1款披薩嫌「瓦斯味很重」！老饕一看傻了：貴的食材欸

女高中生PO內衣照被退學　拍寫真出道！泳裝照竟「撞臉職棒球星」

快訊／雨區再擴大！13縣市大雨特報　最新警戒區域曝

杜蘇芮對「台灣3地」威脅性大　氣象局曝颱風假可能性

快訊／國家警報響了！大雷雨彈轟4縣市　2地防災告警防暴雨

赴日「爆買情趣用品」裝滿行李箱　海關求開箱 ！妹子：社死在機場

快訊／雨區持續擴大！11縣市大雨特報　最新警戒區出爐

打卡夯點！勤美奇幻沉浸展「太空說」登場　台中港貨櫃候車亭吸睛

新北雙語課程學校破6成　總數達190校「3年成長3倍」

快訊／對流雨往北游擊！北北基桃9縣市大雨特報　防雷擊

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

她吃好市多1款披薩嫌「瓦斯味很重」！老饕一看傻了：貴的食材欸

女高中生PO內衣照被退學　拍寫真出道！泳裝照竟「撞臉職棒球星」

快訊／雨區再擴大！13縣市大雨特報　最新警戒區域曝

杜蘇芮對「台灣3地」威脅性大　氣象局曝颱風假可能性

快訊／國家警報響了！大雷雨彈轟4縣市　2地防災告警防暴雨

赴日「爆買情趣用品」裝滿行李箱　海關求開箱 ！妹子：社死在機場

快訊／雨區持續擴大！11縣市大雨特報　最新警戒區出爐

打卡夯點！勤美奇幻沉浸展「太空說」登場　台中港貨櫃候車亭吸睛

新北雙語課程學校破6成　總數達190校「3年成長3倍」

快訊／對流雨往北游擊！北北基桃9縣市大雨特報　防雷擊

走出廁所撞見「超巨大蟬」！他嚇到魂飛仔細看竟是「貓頭鷹」

「想念她的味道」愛妻病故阿公苦尋遺物機車　暖警鎖定方位找到它

她吃好市多1款披薩嫌「瓦斯味很重」！老饕一看傻了：貴的食材欸

女高中生PO內衣照被退學　拍寫真出道！泳裝照竟「撞臉職棒球星」

真人《航海王》預告來了！尾田榮一郎認了看劇本曾疑：魯夫不會這樣說話

七夕送禮攻略！性感發電機、表白情詩躍上香水　沒有女孩能抗拒

不是記錯出局數　邱智呈接殺送分：本能反應想接住

快訊／雨區再擴大！13縣市大雨特報　最新警戒區域曝

陳智菡批「往柯文哲身上砸泥巴」　苗博雅回擊：被她的神邏輯笑死

杜蘇芮對「台灣3地」威脅性大　氣象局曝颱風假可能性

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

生活熱門新聞

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖　12字吐心聲

高鐵自由座　她坐5分鐘就遭人驅趕

「輔大陳若儀」又發作！　怨男友小氣

即／台南「大雷雨夜襲」5區發1級淹水警戒

陳紫渝戀情被公開還挨罵！父親心疼發聲了

10縣市豪大雨特報　深夜雨彈炸不停

杜蘇芮將直逼強颱！　中心可能擦過南台

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

颱風假有機會？估周二「接力發海陸警」 杜蘇芮最新路徑曝

杜蘇芮直衝台灣！估下周四在宜花登陸　氣象局示警：具威脅性

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

杜蘇芮挑戰今年「首發陸警」！周日北轉成關鍵　風雨最劇時間曝

超正護理師曝光！大方秀比基尼照　粉絲嗨翻

杜蘇芮不排除東部登陸！專家估「穿越台灣」再北上　全台豪雨

更多熱門

相關新聞

雨區再擴大！13縣市大雨特報　最新警戒區域曝

雨區再擴大！13縣市大雨特報　最新警戒區域曝

中央氣象局針對13縣市發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（22）日苗栗以北、南投、嘉義至屏東地區及雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

杜蘇芮對「台灣3地」威脅性大　氣象局曝颱風假可能性

杜蘇芮對「台灣3地」威脅性大　氣象局曝颱風假可能性

雨區持續擴大！11縣市大雨特報　最新警戒區出爐

雨區持續擴大！11縣市大雨特報　最新警戒區出爐

空拍畫面曝！天使輪貨櫃成海上長城　部分已漂上岸

空拍畫面曝！天使輪貨櫃成海上長城　部分已漂上岸

對流雨往北游擊！北北基桃9縣市大雨特報　防雷擊

對流雨往北游擊！北北基桃9縣市大雨特報　防雷擊

關鍵字：

影音氣象大雨特報

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊爆A咖男星「未婚生子」！1提示太明顯

魔獸爆「強迫男網友3P」遭起訴！

「魔獸」爆Me too！　男網友控：強迫3P被硬上

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖　12字吐心聲

1打1帶2月兒搭飛機崩潰！「大咖男神伸援手」　

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！

台大咖女星人設翻車！「賣悲慘身世」被爸拆穿

高鐵自由座　她坐5分鐘就遭人驅趕

更多

最夯影音

更多
被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典
張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面