快訊／國家警報響了！大雷雨彈轟4縣市　2地防災告警防暴雨

▲午後雷陣雨。（圖／記者林振民攝）
生活中心／綜合報導
氣象局稍早已發布大雨特報，15時26分以及15時31分則再針對新北市、桃園市以及台南市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息。另外，氣象局針對新北市大豹溪、桃園市霞雲溪(優霞雲瀑布區)發布災防告警。
▲▼針對新北市、桃園市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）
氣象局15時26分針對新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分。氣象局15時31分針對台南市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分。氣象局提醒，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度。
另外，氣象局15時26分針對新北市大豹溪、桃園市霞雲溪(優霞雲瀑布區)發布災防告警，持續時間至17時26分。氣象局提醒，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
大雷雨示警區域
新北市：樹林區、鶯歌區、三峽區
桃園市：桃園區、大溪區、龜山區、八德區、復興區
嘉義縣：水上鄉、中埔鄉、大埔鄉
台南市：新營區、白河區、柳營區、後壁區、東山區
▲氣象局已針對11縣市發布大雨特報。（圖／氣象局）
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