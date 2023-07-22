空拍畫面曝！天使輪貨櫃成「海上長城」　部分已漂上岸

記者邱中岳、陳韻如／台北報導

貨櫃輪天使輪21日凌晨在高雄港外海因船身進水沉沒，5、600只貨櫃落海漂流，危及到船隻安全，也影響到航行及漁民作業。對此，海巡署為了掌握貨櫃漂流方向，因此派出南部、中部分署，以及艦隊分屬無人機隊輪流升空監控。透過空拍畫面可以看到，部分貨櫃已經漂流到岸邊，貨櫃就像是海上長城，而對此海巡署則將持續掌握海面狀況，以維護航安。

▲天使輪貨櫃空拍畫面曝 。（圖／記者邱中岳翻攝）

高雄港務局針對大批貨櫃漂流海面，表示目前一港口及二港口尚維持正常進出港作業，為維護港外海域航行安全，協請港勤業者調派港區工作船於航道周邊警戒，仍請海巡署持續協助巡視港外狀況，隨時回報高雄港務分公司，俾利即時採取應變措施，截至昨天為止，總計打撈上岸貨櫃數量共23只，今日上午仍持續進行打撈作業中。

為了掌握貨櫃漂流方向，海巡署也特別出動南部、中部分署、艦隊分屬無人機隊，輪流升空進行監控，而南部分署第三無人機區隊昨(21)日迄今共計出動5架次實施目標海域偵巡（每架次航程50分鐘、距岸約5.5浬；飛行最大距離可達16浬）；另中部分署2架UAV預計15前抵達鳳鼻頭起降場與南部分署共勤；艦隊分署台南艦2架UAV預計14時出發，16時抵監控海域，投入支援任務，將持續掌握海面狀況，維護船舶航行安全。

此外，因杜蘇芮颱風即來襲，不僅可能直撲台灣而來、甚至登陸，強度更可能成為強烈颱風，屆時海象惡劣，不僅要從沉沒海底數十米深的天使輪船體中，把油抽上岸的工作將更加困難，若是船體因為強風巨浪而破裂，恐將造成環境浩劫，因此相關單位以台灣本島26日將進入暴風圈推估，明天（23日）起，將是完成天使輪抽除油料的「關鍵72小時」。