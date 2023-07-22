杜蘇芮對「台灣3地」威脅性大　氣象局曝颱風假可能性

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風最新路徑出爐，未來1到2天將轉西北西朝西北前進，路徑較靠台灣，預計下周二(25日)發海警，路徑對台灣北部、東北部、東部威脅性較大。針對未來是否有颱風假可能性，氣象局表示，下周三(26日)、下周四(27日)這二天杜蘇芮較靠近台灣，要特別注意，但未來仍有變數。

▲杜蘇芮颱風7/22下午最新位置。（圖／氣象局）

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氣象局預報員林定宜表示，杜蘇芮颱風今(22日)下午2點中心位置在鵝鑾鼻鼻東南方1360公里海面，偏西前近，未來1到2天轉西北西，朝西北方向前進，路徑比較靠台灣，對台灣有威脅性，北轉角度決定對台灣地區影響程度輕重。

林定宜指出，杜蘇芮颱風未來強度有增強趨勢，半徑也有擴大趨勢，預估颱風在下周一(24日)之後，強度慢慢增強，路徑有向北轉趨勢，最新路徑研判台灣北部、東北部、東部威脅性比較大，不容小覷，但後續路徑還可能有些變動，不確性仍高。

▲▼杜蘇芮颱風7/22下午最新預測，侵襲機率持續上升。（圖／氣象局）

針對有媒體詢問未來是否有放颱風假可能性，林定宜表示，下周三、下周四(26日~27日)這二天杜蘇芮颱風比較靠近台灣，但未來還是有變數，颱風行經路線受太平洋高壓導引氣流、颱風渦漩飄移等影響，隨緯度和半徑增大，有複雜因素在裡面，具高不確定性，但下周三和下周四要特別注意。

依據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

至於未來降雨趨勢，林定宜表示，一周天氣受颱風影響，尤其下周二(25日)後外圍環流將影響台灣，東部下雨顯著，下周三、四(26日~27日)是颱風最接近台灣的時候，下周五(28日)颱風慢慢遠離。

林定宜說明，下周二(25日)後雨勢將更明顯，受颱風外圍環流影響，東部雨勢顯著，下周三(26日)後，依照最新路徑趨勢，偏向颱風中心接近台灣東北部、北部地區，北部、東北部、東部雨量比較大，其他地方降雨比較局部。