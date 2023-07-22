杜蘇芮將直逼強颱！　最快週二清晨海警「侵襲機率不斷提高」

▲杜蘇芮颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

杜蘇芮颱風目前向西轉西北，27日2時中心位置在花蓮近海，強度達48米/秒，將直逼強烈颱風，侵襲機率亦不斷提高，威脅不可小覷。下週一、二(24、25日)颱風逐漸接近巴士海峽，其外圍環流開始對迎風面有些影響，春半島降雨逐漸增多，背風面西半部平地晴熱、防38度以上極端高溫。中央氣象局預報員曾昭誠指出，杜蘇芮預計在24日開始北轉、25日清晨發佈海警，至於會不會發佈陸警，則要看北轉的角度而定。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，歐洲系集模式模擬顯示，杜蘇芮颱風從菲律賓東方海面，先向北轉西北前進，經巴士海峽、中心擦過台灣南端及西南部，各別系集成員分散在其東、西兩側，不少通過台灣。

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▲左圖：最新(21日20時)歐洲系集模式模擬的系集平均路徑，從菲律賓東方海面，先向北轉西北前進，中心擦過台灣南端及西南部，各別系集成員分散在其東、西兩側，不少通過台灣。中圖：最新(21日20時)美國系集模式模擬的系集平均路徑，中心通過宮古島海面，但各別系集成員大多分散在台灣東側海面，部分觸及台灣。右圖： 最新(22日2時)中央氣象局「路徑潛勢及侵襲機率預測圖」顯示，「杜蘇芮」向西轉西北，27日2時中心在花蓮近海，強度達48米/秒，直逼強烈颱風，侵襲機率亦提高。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

美國系集模式模擬的系集平均路徑通過宮古島海面，但各別系集成員大多分散在台灣東側海面，部分觸及台灣。

最新(22日2時)中央氣象局「路徑潛勢及侵襲機率預測圖」顯示，「杜蘇芮」向西轉西北，27日2時中心在花蓮近海，強度達48米/秒，直逼強烈颱風，侵襲機率亦不斷提高(右圖)。以目前預報資料而言，其威脅絕「不可小覷」；模式及預報仍將持續調整，應密切觀察。

最新模式模擬顯示，下週一、二(24、25日)颱風逐漸接近巴士海峽，其外圍環流開始對迎風面有些影響，東半部、恆春半島降雨逐漸增多，背風面西半部平地晴熱、防38度以上極端高溫，山區偶有局部短暫雨的機率。下週三至週五(26至28日)各地受侵襲的程度？得視颱風動向而定，無需言之過早。