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【廣編】徐佳瑩演唱會要來了！SUZUKI SWIFT HYBRID車主優先購門票

▲▼SUZUKI SWIFT,徐佳瑩,演唱會,HYBRID,門票。（圖／業者提供）

▲徐佳瑩憑藉出色唱功、深情演繹和豐富音樂實力，受到廣大樂迷熱愛，即將舉辦的演唱會由SUZUKI SWIFT 獨家冠名贊助。

圖、文／SUZUKI SWIFT提供

SUZUKI SWIFT獨家冠名贊助徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會，預計於2023.11.04（六）在台北小巨蛋開唱，這將是徐佳瑩時隔5年再度開唱。

SUZUKI SWIFT一直秉持「GO UNIQUE」的品牌理念，將最先進的技術與創新融入設計語彙，成為世界各地年輕人的首選，此次冠名贊助徐佳瑩的演唱會，再次彰顯了SUZUKI SWIFT 對於音樂與藝術的承諾，並將品牌價值與樂迷情感緊密聯繫，也是SUZUKI SWIFT與音樂界的重要合作。

「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會將提供SUZUKI SWIFT HYBRID車主優先購，樂迷們可密切關注SUZUKI SWIFT和徐佳瑩的官方社群媒體平台，以獲取第一手的演唱會消息和門票預售資訊。


【SUZUKI SWIFT HYBRID車主優先購】
優先購時間：2023.08.03（四）13：00-20：00
資格：凡於2020年12月25日（含）後至2023年07月31日（含）間購買SWIFT HYBRID的車主。
資格驗證方式：於購買過程中會要求輸入資格驗證，請輸入車主的手機號碼共十碼。建議於購買前先查詢TAIWAN SUZUKI官方網站，車主專區登錄之手機號碼，以確保權益。
提醒：購票前，請事先加入ibon會員，以免耽誤購票流程。每一組手機門號，至多限購4張。（同一車主手機號碼登記多輛車，仍合併視為1組門號）

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