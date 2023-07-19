周杰倫演唱會近13萬張票30秒內賣光光　2張連座票黃牛開價：64萬

▲周杰倫巡迴演唱會「天津站」門票開售被秒殺。（圖／翻攝大麥網）

記者魏有德／綜合報導

周杰倫演唱會天津站昨（18）日開賣，4場近13萬張票開售30秒就全數被搶光，讓不少粉絲相當失望。就在門票售罄後，部分網友發現在二手平台隨即出現門票轉讓的消息，甚至有人開出2000元人民幣（約8626元新台幣）的2張連座票轉賣15萬元人民幣（約64.7萬元新台幣）的天價，讓大陸黃牛搶票的惡劣行徑再度成為輿論熱議的話題。

▲周杰倫巡迴演唱會「天津站」的座位票價表。（圖／翻攝大麥網）

《證券時報》報導，7月18日，周杰倫天津演唱會放票，毫無意外的是，本次開票後又是秒空！眾多期待買到票的歌迷無奈等來的又是「缺貨登記」。該售票平台顯示，共有525萬人「想看」這一場演出，超過99%同類的演出。

根據售票平台《大麥網》顯示，舞台前的VIP區票價為2000元（人民幣，下同），最遠距離的座位則是500元，此外，9月7日起連4天開唱的天津站門票開售時間為7月18日上午11時38分，間隔十分鐘。

結果顯示，每場約3.2萬張的門票，開賣不到30秒便完售，讓不少粉絲們只能在電腦螢幕或手機前跺腳。不過，部分網友在門票賣光後，在二手平台上隨即發現有人轉賣門票，甚至有2000元人民幣的VIP連座票開價高達15萬元。

雖然這類「離譜」差價被認為只是噱頭，但二手平台上的實際轉售價，也著實讓外界瞪大了眼睛。據了解，二手平台上的周杰倫演唱會票價在原價兩倍至五倍不等，例如兩張原價700元的門票，轉讓價達到2000元；兩張原價900元的門票轉讓價達到4000元；原價2000元的VIP座位，一張要價達到4000元。

一名黃牛透露，周杰倫演唱會票價溢價都很高，「原價700元的門票，目前單張售價達到2100元，也就是說，只要你搶到票，轉手就能賺1400元。」