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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲演唱會「幕後花絮」曝光　網熱議：彷彿是有在節拍上

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲29日將舉辦「KP SHOW」演唱會，一張門票要價8800元，與韓國知名女團BLACK PINK在高雄的演唱會價格相同，但門票仍在4分鐘內完售。柯文哲今日在Instagram上首度發布演唱會花絮，內文寫下「加緊腳步練新歌、舞蹈。暫不透露是什麼曲目，因為練不好可能會取消？」引發網友熱議。

根據KKTIX售票網頁顯示，柯文哲在7月29日下午3時於CORNER MAX舉辦「KP SHOW」演唱會，售票時間為7月10日中午12時，分別為實體票、線上票，其中線上票價格為500，而實體票價格為8800元。據了解，實體票僅只有342個名額柯文哲辦公室發言人陳智菡也強調，門票仍在4分鐘內一度完售。

對於演唱會內容，除了購票的活動介紹頁面透露「神秘嘉賓也會到（畢竟沒幾個朋友）」，柯文哲今日也在Instagram上首度發布演唱會花絮，內文寫下「本片使出影像聲音分離之術，加緊腳步練新歌、舞蹈。暫不透露是什麼曲目，因為練不好可能會取消？」

該貼文發出後引發網友留言回應，「目前看起來彷彿是有在節拍上」、「KP真的是蠻酷的，沒包袱到這種程度，但也因為沒有包袱，才能做到這種程度，第一次這麼期待看到政治人物當選後會怎麼樣，開始期待未來的台灣」、「老實說，如果之後當選總統，就要失去這種自由，那我倒不如在當選前，每天花一兩個小時happy豐富自己人生」、「真的是要辦演唱會捏！嚇死」、「這舞步會紅」、「阿北真的豁出去，太感動了」、「我看傻眼了，這是在衝啥？」

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